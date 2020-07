Regno Unito. La Gambling Commission sospende la licenza operativa a Genesis Global Limited

La Gambling Commission ha avviato una revisione ai sensi della sezione 116 del Gambling Act 2005 (la legge) e, ai sensi della sezione 118 della legge, ha deciso di sospendere la licenza operativa n. 000-045235-R-324169-010 Licenza operativa remota combinata – Scommesse su eventi reali , Scommesse virtuali e casinò detenuti da Genesis Global Limited durante tale revisione. Ciò è dovuto a una serie di problemi di conformità.

Sospettiamo che Genesis Global Limited abbia violato una condizione della licenza (sezione 116 (2) (a) della Legge)) e non sia idoneo a svolgere le attività in licenza (sezione 116 (2) (c) (i)) di l’atto). Riteniamo pertanto opportuno sospendere la licenza con effetto immediato in attesa della conclusione della revisione.

La sospensione della licenza, in vigore dal 20 luglio 2020, rende illegale per Genesis Global Limited offrire servizi di gioco d’azzardo tramite i seguenti siti Web in Gran Bretagna:

www.casoola.com; www.casinoplanet.com; www.kassu.com; www.casinocruise.com; www.casinogods.com; www.casinojoy.com; www.genesiscasino.com; www.pelaa.com; www.sloty.com; www.spela.com; www.spinit.com; www.vegashero.com.

Abbiamo incaricato l’operatore di agevolare i clienti che accedono ai propri account per prelevare fondi e consigliare ai clienti di non effettuare scommesse attraverso i siti Web sopra indicati. Se un cliente ha domande relative al proprio account, si consiglia di contattare l’operatore tramite il sito Web che ha utilizzato.

PressGiochi