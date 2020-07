Regno Unito. La Gambling Commission risponde alla consultazione sui requisiti di informazione, dichiarazioni normative e consultazione di statistiche ufficiali

All’inizio del 2020, la Gambling Commission ha consultato le proposte di modifica di parti delle condizioni di licenza e codici di pratica (LCCP) relativi alle informazioni che i licenziatari devono fornire. La Commissione ha consultato le proposte per migliorare la raccolta dei dati sui resi regolamentari e le pubblicazioni delle statistiche ufficiali. Le proposte di consultazione volevano rendere i requisiti dei dati più efficienti per i licenziatari e per la Commissione. In particolare, le proposte miravano a: migliorare la qualità dei dati e l’efficienza della regolamentazione, riflettere la costante attenzione ai clienti e alla responsabilità sociale, assicurare che i requisiti siano riconciliati con l’esigenze attuali e future dei dati, razionalizzare i requisiti esistenti e ridurre l’onere normativo. L’obiettivo era garantire che i requisiti in materia di informazioni imposti ai titolari di licenze siano proporzionati ed efficaci per informare la regolamentazione del settore del gioco d’azzardo. Il documento di risposta alla consultazione riassume le risposte ricevute e spiega la posizione della Gambling Commission su ciascuna proposta. Le modifiche al LCCP a seguito di questa consultazione entreranno in vigore il 31 ottobre 2020. Avranno effetto su tutti i licenziatari. Altre modifiche, come quelle al nostro sistema di eServices, i rendimenti regolamentari e le nostre statistiche ufficiali, avverranno nei tempi indicati nelle dichiarazioni di posizione per ogni modifica specifica.

