Regno Unito. La Gambling Commission richiede un aggiornamento del design delle slot machine

La Gambling Commission ha concluso ieri la sua consultazione pubblica sul design delle slot online e sulle funzionalità di gioco, concludendo la raccolta di opinioni e approfondimenti su come salvaguardare lo sviluppo delle slot e rendere i giochi più sicuri per il grande pubblico. La Commissione ha lanciato la sua consultazione sulla progettazione di slot all’inizio di luglio, cercando di ottenere un contributo più ampio sulle protezioni relative alla “gamma di prodotti più intensa” del settore, dichiarando inoltre che valuterà le caratteristiche del gioco legate alla “velocità di gioco e alla frequenza delle opportunità di scommessa”, insieme ad altri fattori che possono influenzare o aumentare il rischio dei giocatori di danneggiare il gioco d’azzardo.

La Gambling Commission ha dichiarato: “Il nostro interesse per le slot online è fondato, infatti sono il più grande prodotto di gioco d’azzardo online per rendimento lordo. Strutturalmente ha una serie di caratteristiche che possono combinarsi per aumentare significativamente l’intensità del gioco”. Supervisionando lo sviluppo normativo del gioco d’azzardo nel Regno Unito, la Commissione ha sottolineato la necessità di “tenere il passo” con le modifiche al design del gioco poiché il settore adotta un nuovo quadro completo di modifiche per rendere il gioco d’azzardo online più sicuro. Lo scorso aprile, il CEO della Commissione Neil McArthur ha pubblicato il “Piano aziendale 2020/2021” del gioco d’azzardo nel Regno Unito confermando che l’industria adotterà un nuovo codice per la progettazione del gioco con caratteristiche di sicurezza obbligatorie da adottare per tutti gli operatori autorizzati. Il codice, che sarà pubblicato a settembre, garantirà che gli operatori con licenza del Regno Unito debbano gestire un inventario di slot che garantisca: una velocità di rotazione minima di 2,5 secondi su tutti i giochi di slot; rimozione delle funzionalità di gioco che possono incoraggiare un gioco intensivo come gli arresti e i pulsanti turbo; proibire le slot a schermo diviso che sono state associate ad una “potenziale perdita di controllo” Lo sviluppo di un piano di lavoro più dettagliato che includerà la messaggistica in-game e la creazione di un laboratorio di test del consiglio di scommesse e giochi per esaminare altre funzionalità.

