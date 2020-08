Regno Unito. La Gambling Commission revoca la sospensione della licenza a Matchbook

Matchbook ha ricevuto il via libera per riprendere le operazioni nel Regno Unito, dopo che la Gambling Commission ha revocato la sospensione della licenza di funzionamento a distanza della holding registrata Triplebet. L’operatore ha dichiarato di aver “implementato miglioramenti significativi alle sue pratiche di conformità”.

Il 17 febbraio la Gambling Commission ha costretto Matchbook a sospendere i suoi servizi e le sue transazioni nel Regno Unito, informando i suoi clienti che le operazioni erano state sottoposte ad indagine. Questa ha rivelato che Triplebet non è riuscito a monitorare i rapporti commerciali e i controlli di due diligence nei membri dei sindacati di gioco d’azzardo.

Un portavoce di Matchbook ha dichiarato: “Questo annuncio segna il culmine di molti mesi di duro lavoro e investimenti in tutta la nostra attività. Siamo estremamente orgogliosi della dedizione e dell’impegno del nostro personale durante un periodo economico molto impegnativo che ha consentito a Matchbook di offrire ancora una volta una piattaforma di scambio migliorata ai residenti del Regno Unito mentre continuiamo a far crescere la nostra quota di mercato e fornire una piattaforma leader del settore. Siamo lieti di annunciare che la nostra sospensione della licenza è stata revocata e stiamo lavorando duramente per ripristinare il sito il prima possibile. Non vediamo l’ora di darvi il bentornato a Matchbook nei prossimi giorni”.

PressGiochi