Regno Unito. La Gambling Commission revoca la licenza a Silverbond Enterprises Ltd

La Gambling Commission ha revocato la licenza di esercizio della Silverbond Enterprises Ltd, che gestisce Park Lane Casino. La decisione è stata presa a seguito di un cambiamento nel controllo aziendale presso l’operatore e la Commissione non è convinta della concessione se il controllore fosse stato un controllore sociale.

Helen Venn, direttore esecutivo della Commissione, ha dichiarato: “Regoliamo il gioco d’azzardo nell’interesse pubblico e per mantenere la fiducia del pubblico nel settore. In questo modo dobbiamo ricevere informazioni su coloro che gestiscono o hanno un interesse significativo in attività di gioco d’azzardo. Abbiamo revocato questa licenza perché non siamo soddisfatti della fonte dei fondi (SOF) utilizzata per acquisire e supportare il Licenziatario al momento del cambio di controllo aziendale o a chi sarebbero stati pagati i profitti futuri del Licenziatario. Abbiamo anche identificato preoccupazioni in merito all’idoneità del nuovo controllore a causa della sua storia insoddisfacente nel fornire le informazioni richieste come parte delle nostre indagini”. Con riserva di ricorso, la revoca ha effetto dal 18 novembre 2020

PressGiochi