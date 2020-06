Regno Unito. La Gambling Commission pubblica i dati sull’impatto del COVID-19 nel settore dei giochi

La Gambling Commission ha pubblicato ulteriori dati che mostrano l’impatto del blocco sul comportamento del gioco d’azzardo. I dati sono stati raccolti dai maggiori operatori online e dal tracker YouGov COVID-19. Quest’ultima serie di dati è coerente con la prima, pubblicata il 12 maggio. La partecipazione complessiva è diminuita, ma alcuni giocatori stanno spendendo più tempo e denaro giocando su determinati prodotti. Questo è il motivo per cui la Commissione ha rafforzato le responsabilità per gli operatori per garantire che le persone siano più protette dai danni. Dopo aver valutato le implicazioni, la Commissione continuerà a rintracciare e valutare i rischi: valutando l’impatto della guida rafforzata fornita agli operatori che raccolgono e pubblicano i dati raccolti a sostegno del settore in quanto iniziano a riaprire i centri terrestri dove si identificano ulteriori rischi affrontato dai consumatori, intraprendendo ulteriori azioni per proteggerequest’ultimi. I dati sono stati rilevati dal tracker COVID-19 di YouGov, che copre un campione rappresentativo di circa 2mila adulti in Gran Bretagna ogni settimana e dai maggiori operatori, che coprono circa l’80% dell’intero mercato del gioco d’azzardo online.

PressGiochi