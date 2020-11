Regno Unito. La Gambling Commission pubblica i dati sull’impatto che ha avuto il COVID-19 sul settore del gioco d’azzardo

La Gambling Commission ha pubblicato ulteriori dati che mostrano come l’allentamento del blocco del COVID-19 abbia influito sul comportamento del gioco d’azzardo in Gran Bretagna. I dati riflettono il periodo tra marzo e settembre e riguardano sia il gioco d’azzardo online che al dettaglio. I dati più recenti includono ricerche sui consumatori e dati di LBO (Licensed Betting Operators) trovati nelle strade principali della Gran Bretagna. Gli ultimi dati per settembre mostrano che il mercato online è cresciuto, con un aumento mensile del 3% del rendimento lordo di gioco (GGY) e un aumento del 7% degli account attivi. Il driver principale per la crescita sono state le scommesse sugli eventi reali, che hanno visto una crescita del 15% in GGY e un aumento del 14% negli account attivi ed è probabile che siano state potenziate dal ritorno del calcio della Premier League. La durata media della sessione per le slot online è rimasta stabile a 21 minuti e c’è stata una diminuzione del 3% nel numero di sessioni di slot online che durano più di un’ora. Anche gli operatori di scommesse con licenza hanno registrato una crescita di mese in mese in alcuni parametri, con aumenti del 7% nelle scommesse / giri effettuati e dell’11% in GGY che potrebbero essere influenzati dalla riapertura di tutti i negozi e dal ritorno del premier League. Allo stesso tempo, stiamo rilasciando ulteriori ricerche sui consumatori che mostrano l’impatto più ampio del COVID-19 sulle persone e forniscono ulteriori approfondimenti sul motivo per cui alcune persone hanno aumentato o diminuito la loro attività di gioco dal primo lockdown. I comportamenti di gioco d’azzardo continuano a evolversi man mano che il paese risponde a diversi livelli di restrizioni e rimarremo vigili alla luce dei nuovi blocchi nazionali annunciati nelle ultime settimane.

