Regno Unito. La Gambling Commission nomina quattro nuovi Commissari

La Gambling Commission (UKGC) ha confermato stamattina la nomina di quattro nuovi Commissari, rafforzando il controllo regolamentare e ulteriori procedimenti futuri. Le nomine dei commissari sono state approvate dal Dipartimento di Digital, Culture, Media e Sport (DCMS), consentendo a Terry Babbs, Brian Bannister, Jo Hill e Sir Martin Narey di unirsi alla Commissione a partire dal 30 aprile. Veterano della governance del settore pubblico e privato, Babbs è l’attuale Vicepresidente del comitato per gli investimenti di Oxfam che sovrintende ai programmi di sviluppo delle imprese dell’ente benefico internazionale. Nel frattempo, l’ex capo delle comunicazioni globali della KPMG, Bannister, è attualmente Direttore Esecutivo di Strategic Insights presso la Law Society of England and Wales, mentre Hill ricopre il ruolo di direttore esecutivo di The Pensions Regulator ed in precedenza è stato Direttore delle informazioni di mercato, dati e analisi presso la Financial Conduct Authority (FCA) e anche un fiduciario del Money and Mental Health Policy Institute. Infine, Barnardo Narey, figura di spicco nel servizio pubblico del Regno Unito, è stato Direttore generale del servizio penitenziario di Inghilterra e Galles per sette anni e ha anche diretto il servizio di probation per un mandato di tre anni.

Bill Moyes, Presidente della Gambling Commission, ha dichiarato: “Terry, Brian, Jo e Sir Martin hanno molta esperienza, che sarà utile al Consiglio dei Commissari ed inoltre ci aiuterà quando cercheremo di implementare ulteriori protezioni per i consumatori e regolamentare fortemente questo settore che è in rapida evoluzione. Vorrei dar loro il benvenuto alla Commissione e non vedo l’ora di lavorarci a stretto contatto”.

