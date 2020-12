Regno Unito. La Gambling Commission lancia una consultazione sull’interazione remota con il cliente nel gioco d’azzardo online

La Gambling Commission ha prorogato il termine per la consultazione e la richiesta di prove sull’interazione remota con il cliente. Avviata il 3 novembre, la consultazione guidata dalla Commissione chiede pareri e feedback da parte dei consumatori, persone con esperienza, industria e altre parti interessate sui requisiti più severi per gli operatori online per identificare i consumatori che potrebbero essere a rischio di gioco d’azzardo e le azioni preventive che dovrebbero prendere. Ciò include migliori controlli di accessibilità economica e azioni per i consumatori vulnerabili. Con grande impegno dall’apertura della consultazione il mese scorso, la Commissione ha prorogato di quattro settimane il termine per l’invito a presentare prove fino a martedì 9 febbraio. Questa estensione consentirà più tempo per un feedback dettagliato e la più solida base di prove possibile da parte dei consumatori e di altre parti interessate.

PressGiochi