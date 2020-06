Regno Unito. La Gambling Commission ha pubblicato una guida ai pagamenti con carta di credito registrati tramite Money Service Businesses

Il recente divieto della Commissione si estende ai pagamenti per il gioco d’azzardo effettuati con carta di credito attraverso qualsiasi attività di servizi monetari (MSB). La nuova condizione di licenza 6.1.2 impedisce agli operatori di gioco d’azzardo di accettare pagamenti con carta di credito direttamente o tramite MSB che consente depositi con carta di credito. Una delle intenzioni nel vietare il gioco d’azzardo con le carte di credito è quella di massimizzare i livelli di attrito durante il processo di accesso e utilizzo dei fondi presi in prestito per il gioco d’azzardo, al fine di ridurre il rischio che i consumatori subiscano danni dal gioco con denaro preso in prestito. È importante che gli operatori garantiscano che il divieto della carta di credito non può essere facilmente aggirato semplicemente ricaricando un portafoglio elettronico o un conto di trasferimento di denaro online direttamente da una carta di credito, dove tali fondi potrebbero essere utilizzati per il gioco d’azzardo con attrito minimo nel processo transazionale. Ciò include, ad esempio, le circostanze in cui un MSB consente ai propri clienti di trasferire fondi da una carta di credito ad un portafoglio o conto che potrebbe essere utilizzati dal cliente per effettuare depositi di gioco. Gli operatori devono quindi mettere in atto sistemi per prevenire i pagamenti di gioco d’azzardo da questi prodotti. Tuttavia, è importante notare che potrebbero esserci altre attività relative a monete elettroniche che gestiscono un servizio simile a Revolut e che consentono ai loro clienti di effettuare depositi con carta di credito che potrebbero essere utilizzati per il gioco d’azzardo. Si ricorda pertanto agli operatori che devono intraprendere le seguenti azioni prima di accettare i pagamenti dei clienti tramite qualsiasi MSB : gli operatori devono assicurarsi che i clienti di tale MSB non possano finanziare il loro conto o portafoglio elettronico con depositi con carta di credito e quindi utilizzare tali fondi per il gioco d’azzardo. gli operatori dovranno rifiutare tutti i pagamenti effettuati tramite tali MSB che non hanno sviluppato un “blocco” per impedire che i depositi con carta di credito vengano utilizzati per il gioco d’azzardo attraverso le proprie strutture di account elettronico o portafoglio elettronico.

PressGiochi