Regno Unito. La Gambling Commission avvia una consultazione relativa ai clienti VIP

La Gambling Commission è alla ricerca di opinioni sulle modifiche proposte alle regole che gli operatori devono rispettare quando effettuano transazioni con clienti di alto valore. La consultazione segue il lavoro di collaborazione con l’industria a seguito di tre sfide poste dalla Commissione per rendere il gioco più sicuro e ridurre i danni in tutto il settore. La Commissione ha sfidato l’industria a compiere progressi più rapidi nell’innalzare gli standard in relazione agli incentivi VIP, alla progettazione responsabile di prodotti e giochi e alla pubblicità online. Oggi la Commissione ha pubblicato anche una relazione sui progressi compiuti dall’industria in tali settori e sui prossimi passi della Commissione. Le modifiche proposte ai codici di licenza e alle condizioni di pratica (LCCP) mirano a focalizzare l’attenzione degli operatori sul rendere il gioco d’azzardo più equo, più sicuro e privo di criminalità quando effettuano transazioni con clienti di alto valore.

PressGiochi