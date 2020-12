Regno Unito. La Gambling Commission accoglie la Call for Evidence del Gambling Act Review

Il Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS) ha lanciato oggi il Gambling Act Review con la pubblicazione di una Call for Evidence into the Gambling Act 2005. La Call for Evidence, che durerà fino al 31 marzo 2021, esaminerà le restrizioni online, il marketing e i poteri della Gambling Commission come parte di un’importante e ampia revisione delle leggi sul gioco d’azzardo.

Rispondendo alla pubblicazione della Call for Evidence, il CEO della Gambling Commission, Neil McArthur, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la revisione del gioco d’azzardo che prenderà in considerazione anche i nostri poteri e risorse. Il nostro lavoro è rendere il gioco d’azzardo più sicuro e la Revisione crea un’opportunità per sfruttare i progressi che abbiamo fatto per proteggere i giocatori e il pubblico, come la verifica dell’identità, nuove linee guida per i cosiddetti schemi VIP e il divieto del gioco d’azzardo con carte di credito.

“In qualità di consigliere statutario del Segretario di Stato, non vediamo l’ora di contribuire con il nostro consiglio ad aiutare anche attraverso questa Revisione e continueremo il nostro rapporto di lavoro con DCMS. Abbiamo chiarito agli operatori del gioco d’azzardo che continueremo a lavorare per proteggere i consumatori”.

PressGiochi