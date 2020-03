Regno Unito. La CMA autorizza la fusione tra Flutter Entertainment e The Stars Group

La Competition and Markets Authority (CMA) ha dato la sua approvazione alla fusione proposta tra Flutter Entertainment, la società madre di Paddy Power Betfair e l’operatore Sky Bet, The Stars Group (TSG). L’operazione proposta, che vedrà Flutter acquisire tutte le azioni di TSG per creare un business combinato con un fatturato annuo di 3,8 miliardi di sterline (€ 4,3 miliardi), dovrà essere approvata dagli azionisti di Flutter durante l’assemblea generale straordinaria del 21 aprile, nonché gli azionisti di TSG in votazione il 24 aprile. Mentre la CMA ha concesso alla proposta un “nulla osta incondizionato per la fase 1”, la fusione è anche subordinata all’approvazione di numerosi altri organismi di regolamentazione, alcuni dei quali hanno avvertito che il processo potrebbe essere ritardato a causa della pandemia globale di Coronavirus. Tra le organizzazioni che non hanno ancora autorizzato la fusione proposta vi sono la Financial Conduct Authority britannica, la Borsa di Londra e Euronext Dublino.

L’amministratore delegato di Flutter, Peter Jackson, ha dichiarato: “L’annuncio di questa mattina da parte della CMA segna un’ulteriore importante pietra miliare nel processo verso il completamento della nostra proposta combinazione con The Stars Group. Continuiamo a lavorare con le restanti autorità di regolamentazione internazionali per ottenere le ultime approvazioni in sospeso. Separatamente, la scorsa settimana abbiamo pubblicato la documentazione necessaria in vista dei voti degli azionisti in aprile e continuiamo a fare buoni progressi nella nostra pianificazione post-completamento”.

