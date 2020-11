Regno Unito. La BHA e Racing To School lanciano una campagna di sensibilizzazione per il gioco d’azzardo

La British Horseracing Authority (BHA) ha collaborato con l’ente di beneficenza educativo Racing to School per sviluppare una nuova risorsa di apprendimento incentrata sulla promozione del gioco d’azzardo sicuro e responsabile. Racing2Learn si svolgerà tramite un corso online gratuito che consentirà agli utenti di conoscere le regole del BHA sul gioco d’azzardo per gli individui con licenza, nonché una panoramica del gioco d’azzardo problematico e dei suoi danni associati. Il modulo affronta anche il rapporto dei giovani con il gioco d’azzardo e i suoi legami con il gioco, e fornisce un elenco di risorse a disposizione delle persone colpite dal gioco d’azzardo problematico e delle organizzazioni che offrono supporto.

“Il gioco d’azzardo responsabile è un argomento importante per il nostro sport e il nostro settore e l’istruzione può essere uno strumento estremamente influente per garantire che coloro che scommettono sulle corse britanniche lo facciano in sicurezza. Siamo fortunati ad avere Racing2Learn come risorsa, che fornisce opportunità di apprendimento remoto approfondite su una vasta gamma di aree e vorrei incoraggiare tutti coloro che sono interessati a esplorarlo ulteriormente”, ha detto il direttore esecutivo di BHA Will Lambe.

L’amministratore delegato di Racing to School John Blake ha affermato: “Le corse dovrebbero essere leader nell’educare i giovani a scelte di gioco informate come parte dell’impegno costante dello sport per il gioco responsabile. Questo modulo è un primo passo fondamentale del nostro lavoro in questo settore e abbiamo in programma di espandere i nostri programmi di formazione per caratterizzare la relazione intrinseca e positiva tra gioco d’azzardo e corse”.

Il lancio coincide con la Safer Gambling Week 2020, che si svolgerà nel Regno Unito e in Irlanda dal 19 al 25 novembre.

PressGiochi