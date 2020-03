Regno Unito, il settore del gioco ottiene un pacchetto di agevolazioni fiscali

Il Governo ha incluso i giochi nel Regno Unito nell’esenzione delle tariffe commerciali della nazione. Il vantaggio fiscale va alle aziende di vendita al dettaglio e ospitalità e durerà per un anno. Il Betting & Gaming Council (BGC), che rappresenta il 90% del settore delle scommesse e dei giochi del Regno Unito, inclusi negozi di scommesse e casinò, accoglie oggi con favore la decisione del Governo di accordare questi sgravi fiscali.

Tra le agevolazioni accordate dal Cancelliere: pagamento dell’Iva del prossimo trimestre posticipato, prestiti senza interessi per le attività chiuse a causa del Coronavirus e sostegno al pagamento dei salari dei dipendenti.

Michael Dugher, amministratore delegato della BGC, ha dichiarato: “Il governo sta chiaramente lavorando giorno e notte per sconfiggere il virus. Anche per garantire che posti di lavoro e aziende in tutto il nostro paese siano protetti. Oltre all’aiuto sull’occupazione, estendere l’aiuto sulle tariffe aziendali a tutte le imprese che hanno dovuto chiudere è un altro intervento necessario che aiuterà a proteggere decine di migliaia di posti di lavoro.

A nome di quei lavoratori delle nostre aziende, vorrei ringraziare il Ministero del Tesoro e i parlamentari per questo e rendere omaggio in particolare al DCMS, incluso il nostro eccezionale ministro Nigel Huddleston, per tutto il loro sostegno.

Il nostro settore, a sua volta, farà del suo meglio per aiutare nella lotta contro il virus. Faremo la nostra parte in questo storico sforzo nazionale, inclusa l’offerta di personale e locali per aiutare. E sebbene il gioco d’azzardo sia calato notevolmente con la chiusura dei negozi di scommesse e dei casinò e con la mancanza di sport che rappresenta una grande fetta delle scommesse online, in questo momento stiamo anche rendendo le nostre misure di gioco più sicure”.

