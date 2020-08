Regno Unito. Il rapporto GB richiede un limite di deposito di 100 sterline e nuovi organismi di regolamentazione

In Gran Bretagna, le puntate per le slot saranno limitate tra £1 (€ 1,11) e £5, fino ad un “limite massimo” mensile di £100 per i depositi e il sistema delle etichette bianche dovrebbe essere abolito. Si richiede inoltre che la Gambling Commission venga sostituita con due organi distinti; uno per gestire i problemi di licenza e conformità e un altro per gestire la protezione dei clienti. Il documento della Social Market Foundation, compilato dall’ex vice leader del Partito laburista Tom Watson, il consigliere James Noyes, intende presentare un progetto di riforma prima dell’imminente revisione del Governo del Gambling Act del 2005. La fondazione ha affermato che erano necessari limiti alle puntate delle slot online, in quanto il gioco d’azzardo a distanza è “tra i contenuti di gioco più accessibili”, ma non è soggetto a controlli che riflettano ciò. Il rapporto afferma che questo limite dovrebbe rimanere tra £ 1 e £ 5 milioni in quanto si adatta alle raccomandazioni formulate dal gruppo parlamentare interpartitico (APPG) sul danno legato al gioco d’azzardo, una relazione intermedia della Commissione e le risposte a un sondaggio commissionato da advocacy gruppo Clean Up Gambling.

Nel rapporto viene spiegato che: “Qualsiasi processo di revisione legislativa deve essere ancorato ai parametri della realtà commerciale, politica e normativa. Riconosciamo che i parametri del dibattito sui limiti delle puntate alle slot online sono stati stabiliti dalla realtà politica e normativa odierna: vanno da £1 a £5 . Proporre un limite che sia inferiore a £1 o superiore a 5 sarebbe ignorare questa realtà. Sebbene sono stati considerati limiti di puntata elevati per altri giochi online, “dovrebbe essere fatta una valutazione più sfumata della relazione e del rapporto tra puntate, velocità e premi”. Un limite rigido rischierebbe di rendere molti di questi giochi “non più commercialmente praticabili”. La Fondazione ha affermato di appoggiare la raccomandazione della House of Lords secondo cui nessun gioco dovrebbe essere in grado di essere giocato più velocemente online che in una sede terrestre. Il rapporto ha anche suggerito un “limite massimo” sui depositi netti a £100 al mese, dopodiché devono essere effettuati controlli di due diligence e accessibilità migliorati se il giocatore desidera depositare di più. Questo totale era “molto più alto” della spesa mensile media e tra i redditi più bassi, poiché una spesa di oltre £100 al mese “sarebbe una violazione di altre necessità di spesa per alcune famiglie”. “In altre parole, la nostra soglia settimanale proposta stabilisce un livello abbastanza basso da proteggere tutti, compresi quelli a basso reddito, ma è abbastanza alto da riflettere la stragrande maggioranza delle attività di gioco d’azzardo tra la popolazione generale. La condivisione e la trasparenza dei dati dovrebbero essere un requisito normativo. Non dovrebbe essere lasciato soggetto a ciò che attualmente equivale a autoregolamentazione”.

Una terza parte dovrebbe essere in grado di gestire i controlli di accessibilità economica al fine di uniformare ciò a tutti gli operatori. Secondo il rapporto, è improbabile che gli operatori condividano volontariamente questi dati, poiché molti di loro potrebbero perdere un vantaggio competitivo se i loro concorrenti non fanno lo stesso. Il rapporto ha suggerito che questo dovere dovrebbe essere assunto da un nuovo difensore civico. L’introduzione di questo difensore civico farebbe parte di una revisione del sistema normativo che includerebbe la demolizione della Commissione e la sua sostituzione con una nuova Autorità di rilascio delle licenze di gioco, che avrebbe un “focus rinnovato e specifico” sull’idoneità della licenza e sui problemi di conformità. Il Mediatore, che sarebbe “uguale all’autorità preposta al rilascio delle licenze di gioco”, si occuperebbe quindi della protezione dei clienti, dei dati e dell’accessibilità economica.

Il rapporto spiega che: “Per troppo tempo, abbiamo visto numerosi esempi di consumatori sfruttati, falliti e danneggiati dall’attuale sistema. Questo deve finire. Affinché abbia indipendenza e status sufficienti, è essenziale che ogni nuovo difensore civico del gioco d’azzardo abbia un’autorità statutaria uguale a quella dell’autorità di regolamentazione. Se l’integrità deve essere riportata alla licenza di gioco britannica, non ci può essere più spazio per le aree grigie. Ciò significa che non c’è più spazio per i mercati grigi. Uno dei principali driver del mercato grigio è la continua esistenza di etichette bianche”.

Nel frattempo, il sistema sanitario nazionale sarebbe incaricato del prelievo obbligatorio dell’1% per la ricerca, l’istruzione e la formazione se le raccomandazioni della relazione fossero adottate. Le unità all’interno del Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport si occuperebbero quindi di questioni come la pubblicità, l’ippica e il rapporto tra gioco d’azzardo e sport. La Social Market Foundation ha suggerito una serie di modifiche al regime delle licenze, tra cui la fine del sistema delle etichette bianche, sia per i nuovi operatori che per quelli esistenti. Il rapporto afferma inoltre che un “kitemark” di gioco d’azzardo britannico dovrebbe essere introdotto e consegnato a qualsiasi operatore a cui sia stata concessa una licenza e che non abbia violato le Condizioni di licenza e i Codici di pratica (LCCP). Dopo una violazione, questo segno verrebbe ritirato.

Inoltre, è stata proposta una nuova licenza, una Licenza funzionale personale remota per account chiave o gestori VIP, che potrebbe essere revocata in caso di violazione dell’LCCP in quest’area. Il rapporto afferma che “dovrebbe essere istituita una struttura chiara, prevedibile e trasparente di sanzioni regolamentari non dissimile dai sistemi utilizzati da altri enti pubblici come il responsabile della salute e della sicurezza e l’autorità di condotta finanziaria al fine di rendere il sistema sanzionatorio più trasparente. Gli autori sostengono che l’integrità delle licenze di gioco d’azzardo britanniche è stata erosa da una combinazione di fallimento normativo e negligenza nel settore. Il risultato è che la fiducia del pubblico negli obiettivi delle licenze è in declino”. In termini fiscali, il rapporto afferma che il sistema fiscale dovrebbe “incentivare gli operatori di gioco d’azzardo a distanza a stabilire una base più sostanziale nel Regno Unito”. Ciò, ha affermato, porterebbe a maggiori imposte riscosse, creerebbe più opportunità di lavoro e “renderebbe più semplice per l’autorità di regolamentazione agire in modo decisivo quando le norme LCCP sono state violate”. La Fondazione ha affermato che questo dovrebbe essere affrontato da Her Majesty ‘s Revenue and Customs (HMRC) attraverso una “revisione completa” della tassazione del gioco d’azzardo, come promesso nel 2014 ma non ancora realizzato. Tale rapporto dovrebbe “includere una valutazione del numero e della natura di eventuali schemi di elusione fiscale collegati al settore remoto”, ha affermato, nonché valutare i vantaggi di “applicare un footprint minimo a terra” ed esaminare le attuali tariffe delle scommesse e doveri di gioco. Ha aggiunto che dovrebbe “prestare particolare attenzione” alla differenza tra le aliquote fiscali tra i giochi a distanza (21%) e le macchine da gioco terrestri (25%) e le tasse sulle scommesse (15%) e considerare di allinearli tra loro. Inoltre, la Fondazione ha suggerito un nuovo sistema di categorizzazione per diversi giochi a distanza simile al sistema con lettere per i giochi terrestri e una revisione della base di prove relative al danno legato al gioco.

PressGiochi