Regno Unito. Il Parlamento esaminerà il Gambling Act per garantire l’idoneità della legge

Il Parlamento esaminerà il Gambling Act del Regno Unito del 2005 per garantire che la legge rimanga adeguata. Il gruppo parlamentare All Betting & Gaming ha confermato la revisione dopo che la dichiarazione del manifesto elettorale del partito conservatore del 2019 ha avvertito che la legge sta diventando analoga all’era digitale. Il gruppo prenderà prove scritte da tutte le parti interessate e terrà incontri con esperti del settore. Il primo di questi avrà luogo il mese prossimo, con il rapporto finale che sarà pubblicato questo inverno.

Philip Davies, copresidente del gruppo parlamentare All Party Betting & Gaming, ha dichiarato: “Vogliamo ascoltare le legittime preoccupazioni che le persone hanno per quanto riguarda il settore del gioco d’azzardo. Sono determinato ad ascoltare varie opinioni per raggiungere l’obiettivo di avere la miglior regolamentazione per il settore del gioco al mondo”.

PressGiochi