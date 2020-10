Regno Unito. Il nuovo lockdown potrebbe avere un impatto negativo sulle entrate di William Hill

William Hill ha avvertito che la chiusura di 100 negozi per quattro settimane a causa di ulteriori blocchi locali ridurrebbe i guadagni di base di circa 2 milioni di sterline. Attualmente, circa il 10% della sua proprietà di vendita al dettaglio si trova in regioni in cui il livello di allerta COVID-19 è classificato come “molto alto”. Nonostante ciò, l’azienda, che ha gestito 1414 negozi in tutto il Regno Unito nelle 13 settimane fino al 29 settembre, ha affermato di aver ottenuto una buona performance con il ritorno dello sport dal vivo e la riapertura delle sue proprietà. L’azienda, che ha 1300 dipendenti a Leeds, ha affermato di aver goduto di una buona performance nel suo business online internazionale con il gioco in crescita.

Ulrik Bengtsson, CEO di William Hill, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della performance commerciale del gruppo, che è stata confermata dall’impegno, dalla resilienza e dal duro lavoro dei nostri team in tutta l’azienda. Non potrei essere più orgoglioso di loro. Abbiamo portato avanti l’azienda con la nostra incessante attenzione ai clienti, migliorando la competitività del nostro prodotto e mantenendo la sicurezza dei giocatori come una delle nostre massime priorità. Abbiamo rinvigorito il team dirigenziale e loro, a loro volta, hanno consentito ai loro team di realizzare i nostri piani”.

