Regno Unito, il governo aumenta le tasse sul gioco online

Il governo del Regno Unito ha confermato formalmente il suo sostegno all’aumento delle tasse sul settore del gioco d’azzardo online, come precedentemente previsto nel Budget autunnale della cancelliera Rachel Reeves.

In una dichiarazione rilasciata oggi, il governo ha condiviso la posizione del Treasury Committee secondo cui le tasse dovrebbero essere aumentate sul gioco d’azzardo online, risparmiando invece altre aree del settore considerate meno dannose.

Le modifiche prevedono che il remote gaming duty (tassa sulle operazioni di gioco a distanza, inclusi i casinò online) salga dal 21% al 40% a partire dal 1° aprile di quest’anno, mentre l’aliquota per le scommesse sportive a distanza passerà dal 15% al 25% a partire dal 1° aprile 2027.

Le scommesse ippiche e il gioco in presenza saranno esentati da qualsiasi aumento fiscale, mantenendo le stesse aliquote, mentre il bingo duty sarà abolito ad aprile di quest’anno.

Dame Meg Hillier, presidente del Treasury Committee, ha dichiarato: “La decisione della cancelliera di utilizzare il Budget per aumentare le tasse sul gioco d’azzardo online è una vittoria per il buon senso. La cancelliera ha preso la decisione giusta nel concordare con il mio Comitato che l’aliquota fiscale sulle scommesse a distanza, inclusi i giochi da casinò altamente dipendenti, dovrebbe riflettere il danno che esse arrecano.”

Il governo ha dichiarato che le modifiche dovrebbero generare oltre 1 miliardo di sterline di entrate fiscali aggiuntive, nonostante le evidenze provenienti da altri Paesi, come i Paesi Bassi, che mostrano una diminuzione delle entrate fiscali complessive dopo l’introduzione di aliquote più elevate sul gioco online.

Nella dichiarazione, il governo ha aggiunto che il suo sostegno alla posizione del Comitato “arriva dopo che il Comitato ha respinto le testimonianze dell’industria secondo cui questo tipo di scommesse non provoca danni sociali.”

Il commento sembra rispondere agli argomenti presentati al Comitato in ottobre dalla CEO del Betting and Gaming Council (BGC), Grainne Hurst, che negava ripetutamente che il gioco d’azzardo crei “danni sociali”.

Nelle comunicazioni ufficiali, il BGC solitamente si concentra sui danni aumentati legati al mercato nero e sulla protezione dei posti di lavoro legati al gioco d’azzardo nel Regno Unito quando fa lobbying per una regolamentazione più favorevole.

Sebbene Hurst abbia ammesso che alcune persone subiscono danni dal gioco d’azzardo, Dame Hillier ha dichiarato di essere “sbalordita” dai commenti, che hanno attirato critiche da parte di politici, media e figure del settore.

“Pur accettando che alcune parti dell’industria del gioco d’azzardo contribuiscano economicamente e culturalmente al Regno Unito, sono francamente sbalordita dal fatto che i rappresentanti del settore delle scommesse non possano accettare che alcune forme di gioco, come i giochi da casinò online altamente dipendenti, possano arrecare danni sociali ad alcune persone. Non credo che questa sia una posizione difendibile,” ha detto Hillier in risposta ai commenti di Hurst dello scorso anno.

