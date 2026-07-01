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Regno Unito, il DCMS pubblica gli esiti della consultazione sul finanziamento della Gambling Commission

Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) ha pubblicato la risposta alla consultazione sul finanziamento della Gambling Commission britannica, svoltasi tra gennaio e marzo di quest’anno.

01 Luglio 2026

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Il Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport (DCMS) ha pubblicato la risposta alla consultazione sul finanziamento della Gambling Commission britannica, svoltasi tra gennaio e marzo di quest’anno.

Il White Paper del 2023 aveva previsto una revisione delle tariffe applicate dalla Commissione, con l’obiettivo di garantire risorse adeguate per continuare a migliorare lo svolgimento delle proprie responsabilità principali e l’attuazione degli impegni derivanti dalla revisione del Gambling Act.

I risultati della consultazione forniscono ora certezza sulle future entrate della Commissione per i prossimi anni.

Nel complesso, le tariffe delle licenze aumenteranno del 25%, ma le modifiche specifiche varieranno a seconda della tipologia di licenza di esercizio. Per la maggior parte delle licenze saranno inoltre introdotte nuove categorie tariffarie. Per questo motivo, si raccomanda vivamente agli operatori di consultare gli allegati alla risposta del Governo alla consultazione, così da comprendere in che modo le modifiche tariffarie incideranno sulla propria attività.

Le tariffe per le lotterie di beneficenza (society lotteries) rimarranno invariate ai livelli attuali, mentre per i titolari di una licenza limitata per le scommesse generali non a distanza (non-remote general betting limited licence) sarà introdotto un nuovo sistema di calcolo delle tariffe. Le tariffe per le licenze personali aumenteranno invece del 25% in misura uniforme.

Le modifiche alle tariffe sono subordinate all’approvazione della relativa normativa secondaria ed entreranno in vigore il 1° ottobre 2026.

Nelle prossime settimane, la Commissione contatterà gli operatori per fornire ulteriori dettagli sugli effetti delle modifiche e sulle eventuali riclassificazioni nelle nuove categorie tariffarie. I criteri delle categorie tariffarie riviste sono illustrati nella risposta del DCMS alla consultazione. Per determinare la nuova categoria tariffaria di ciascun operatore saranno utilizzati i dati della dichiarazione regolamentare relativa all’anno 2025-2026 già presentata dall’operatore.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/

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