Regno Unito. Il BGC sospende le pubblicità in TV e in radio riguardanti il gioco d’azzardo

I membri del Betting and Gaming Council (BGC) hanno deciso di rimuovere tutte le pubblicità sul gioco d’azzardo in TV e in radio, come ultima delle nuove misure introdotte per garantire la sicurezza degli scommettitori.

L’amministratore delegato della BGC Michael Dugher ha dichiarato: “Dal primo giorno di questa crisi abbiamo cercato di proteggere i clienti, rendendo le misure di gioco più sicure. Lavoriamo a stretto contatto con le aziende associate da quando è iniziata questa pandemia. C’è stata un’esplosione dei giocatori online come era stato previsto. Anche i livelli di gioco d’azzardo sono notevolmente diminuiti a causa della chiusura dei negozi di scommesse e dei casinò e, anche se i livelli pubblicitari su sport e casinò sono in calo, riconosciamo che rimuovere la pubblicità sui prodotti fungerà da ulteriore salvaguardia durante questa quarantena”. Gli spazi pubblicitari televisivi e radiofonici esistenti saranno sostituiti da messaggi di gioco più sicuri, donati a enti di beneficenza o rimossi dalle trasmissioni ove consentito dai contratti. La decisione, che sarà rivista una volta allentate le attuali misure di blocco, dovrebbe essere attuata entro e non oltre giovedì 7 maggio e rimarrà in vigore per sei settimane fino almeno al 5 giugno.

Dugher ha continuato, spiegando : “Spero ora che altri importanti operatori del gioco d’azzardo come la Lotteria Nazionale seguano il nostro esempio. Durante questa crisi, in quanto nuovo ente normativo, BGC ha lavorato a stretto contatto con il Governo. I ministri e l’autorità di regolamentazione meritano tutti il ​​merito per la loro ferma e costante determinazione ad avere un approccio basato sull’evidenza e di chiedere giustamente standard più elevati. Siamo determinati a fare tutto il possibile per proteggere i clienti potenzialmente a rischio durante questo periodo di blocco e oltre e siamo determinati a mantenere gli standard che il pubblico si aspetta da noi”.

PressGiochi