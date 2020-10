Regno Unito. Il BGC scrive una lettera al Ministro Alok Sharma

Il Governo è stato accusato di essersi comportato in modo “male informato e arbitrario” riguardo la decisione di ordinare la chiusura di negozi di scommesse e casinò nonostante la mancanza di prove che contribuiscano alla diffusione del COVID-19. L’amministratore delegato del Betting and Gaming Council Michael Dugher ha scritto al Segretario al Business Alok Sharma esortando il suo dipartimento a intervenire per bloccare la mossa “ingiusta e non necessaria” che mette a rischio decine di migliaia di posti di lavoro nel settore. I negozi di scommesse sono stati inclusi nell’elenco delle attività commerciali che devono chiudere in aree soggette alle restrizioni del Coronavirus di livello 3, l’unica parte della vendita al dettaglio non essenziale che deve farlo.

Ciò nonostante le sedi riapriranno il 15 giugno con rigorose misure anti-Covid in atto, inclusi schermi in perspex e sistemi di tracciabilità. Significa che i bookmaker nel Merseyside e nel Lancashire sono già stati costretti a chiudere i battenti, con quelli del Tier 2 preoccupati che verrà loro ordinato di cessare le negoziazioni entro pochi giorni. Il BGC ha anche scritto ai leader locali nelle aree di Livello 2 esortandoli ad opporsi alla chiusura forzata di negozi di scommesse e casinò a causa della mancanza di prove che diffondano il virus.

Nella sua lettera al Segretario di Stato, il sig. Dugher ha affermato: “Attualmente ci sono poco più di 6.700 negozi che impiegano quasi 40.000 dipendenti in tutto il paese, la maggior parte dei quali sono donne. L’individuazione dei negozi di scommesse per la chiusura è ingiusta, inutile e contrasta con l’approccio ragionevole che il Governo aveva adottato in precedenza. Questa decisione sembra male informata, arbitraria e insieme ai piani per chiudere i casinò protetti da COVID-19, sembra francamente una mossa anti-gioco d’azzardo. Avrà un impatto estremamente negativo sulle nostre attività e sul nostro personale, nonostante i loro sforzi per garantire un ambiente sicuro per i clienti che va ben oltre qualsiasi altra attività di vendita al dettaglio non essenziale. Vorrei quindi chiedere il vostro supporto per intervenire a favore dei negozi di scommesse, una parte importante della vendita al dettaglio di strada e un’industria che contribuisce con oltre 3 miliardi di sterline di tasse ogni anno. Condivido al cento per cento la determinazione del Governo ad affrontare la diffusione del Coronavirus. La decisione di chiudere i negozi di scommesse non aiuterà in questo, ma mette a repentaglio un settore che sarà necessario per aiutare l’economia e il Tesoro a riprendersi”.

