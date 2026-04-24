Regno Unito, il BGC nomina Kane Purdy nuovo presidente

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha nominato Kane Purdy, Managing Director di Gamesys Operations Limited (parte di Bally’s Intralot), nuovo presidente non esecutivo dell’organizzazione. Succede a Michael Dugher e

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha nominato Kane Purdy, Managing Director di Gamesys Operations Limited (parte di Bally’s Intralot), nuovo presidente non esecutivo dell’organizzazione. Succede a Michael Dugher e ricoprirà l’incarico con un mandato rotativo di 12 mesi, poiché il ruolo viene condiviso tra i membri del BGC.

Purdy porta con sé 20 anni di esperienza nel settore e ha partecipato a importanti iniziative per la tutela dei giocatori, tra cui la presidenza di GamProtect, un progetto che mira a creare una visione unica del cliente per migliorare gli standard di gioco responsabile.

L’amministratrice delegata del BGC, Grainne Hurst, ha accolto positivamente la nomina, sottolineando la sua esperienza, capacità di leadership e impegno nella collaborazione in un contesto regolamentato. Purdy ha dichiarato di voler concentrarsi sull’innalzamento degli standard e sul sostegno allo sviluppo a lungo termine del settore del gioco regolamentato.

Il BGC rappresenta oltre il 90% dell’industria regolamentata del gioco nel Regno Unito, inclusi punti scommesse, operatori online, bingo e casinò.

PressGiochi