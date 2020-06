Regno Unito. Il BGC lancia il Gold Cup Day, l’ultima iniziativa benefica del settore delle scommesse

Il Betting and Gaming Council (BGC) lancerà l’ultima iniziativa benefica del settore delle scommesse, il Gold Cup Day al Royal Ascot. Considerato il “più grande giorno di scommesse” del festival, il BGC ha confermato che 13 marchi di scommesse britannici si impegneranno a donare tutte le vincite e tutti i profitti ricavati dell’eredità Britannia Stakes. I profitti raccolti dagli operatori di scommesse saranno distribuiti agli enti di beneficenza britannici Prostate Cancer UK, Marie Curie, The Care Workers Charity e il Beronhire Community Foundation Coronavirus Fund. I bookmaker partecipanti includono Paddy Power Betfair, bet365, Ladbrokes Coral, William Hill, Sky Bet, Betway, BetVictor, Kindred Group, Grosvenor Sport, Virgin Bet, Fitzdares, Genting Bet e JenningsBet.

Michael Dugher, Amministratore delegato del BGC, ha dichiarato: “Royal Ascot è il momento clou principale del calendario delle corse ed è giusto che i profitti delle compagnie di scommesse derivanti da una delle sue più grandi corse andranno verso alcune cause fantastiche. “Il settore delle scommesse e dei giochi si è imposto per aiutare lo sforzo nazionale e sono lieto che ancora una volta possiamo dimostrare il nostro sostegno a coloro che sono in prima linea con questa fantastica iniziativa”.

L’ultima iniziativa benefica del settore segue il successo del “Virtual Grand National” di aprile, un evento televisivo che ha raccolto 3 milioni di sterline per gli enti di beneficenza del SSN. Durante la pandemia, i membri del BGC si sono impegnati a sostenere lo “sforzo nazionale” fornendo fondi e risorse vitali per i servizi di emergenza e per il personale in prima linea. Oltre al suo aggiornamento, la BGC ha messo in evidenza l’appello di beneficenza #StyledWithThanks di Royal Ascot, incoraggiando gli appassionati del festival di”vestirsi” nel miglior modo possibile. Alastair Warwick, Chief Operating Officer dell’Ascot Racecourse, ha dichiarato: “Questo è un gesto straordinario da parte di così tante potenze del mondo delle scommesse. Dopo il successo dell’iniziativa Virtual Grand National, siamo entusiasti del fatto che l’industria delle scommesse abbia scelto di dare seguito a Royal Ascot e di integrare le nostre iniziative di raccolta fondi per coloro che sono in prima linea nella crisi causata dal COVID-19 ”.

