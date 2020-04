Regno Unito, il BGC annuncia un nuovo piano d’azione per le operazioni di gioco

Il Betting and Gaming Council (BGC), il nuovo ente per le scommesse e il gioco che copre negozi di scommesse, scommesse online e attività di gioco e casinò, ha annunciato oggi un nuovo piano d’azione costituito da 10 punti fondamentali, concordato con le società affiliate, che stabilisce gli standard previsti dai membri durante la pandemia di Coronavirus. I 10 puntisi basano su azioni e interventi che i membri della BGC faranno nell’ambito di operazioni di gioco, tuttavia la BGC richiederà ora un monitoraggio, risposte su misura e nuove azioni per affrontare la situazione senza precedenti del distanziamento sociale e del lavoro a domicilio. Sebbene il gioco d’azzardo complessivo sia diminuito in modo drammatico con l’assenza di sport e a causa della chiusura dei centri scommesse e delle chiusure dei casinò, le promesse del BGC entreranno immediatamente in vigore per aiutare a garantire le massime garanzie e che vengano prese misure per proteggere chiunque scommette online che potrebbe essere più vulnerabile a causa della crisi. La BGC ha sostenuto la Commissione del gioco d’azzardo, che questa settimana ha chiesto una maggiore protezione dei consumatori e una commercializzazione responsabile. Le nuove promesse dimostrano la determinazione di BGC di garantire l’implementazione degli standard più elevati e riguardano le seguenti aree: aumentare i messaggi di gioco più sicuri su tutti i siti e indirizzare tutti i clienti ad intensificare gli interventi se i clienti aumentano il tempo e spendono oltre i normali schemi pre-crisi.. Segnalare tutta la pubblicità illegale e non autorizzata degli operatori online del mercato nero. Una politica “strike-and-you-out” in cui gli affiliati violano gli impegni. Impegno di autoesclusione per garantire finanziamenti per l’istruzione e la cura della ricerca. Controlli del benessere e aiuto per il benessere del personale. Sostenere lo “sforzo nazionale” del governo con volontari e strutture.

Commentando i 10 punti fondamentali del piano, Michael Dugher, amministratore delegato di BGC, ha dichiarato: “In questo momento di crisi nazionale, con così tante persone Per quanto riguarda l’auto-isolamento e il distanziamento sociale a casa, è fondamentale che facciamo tutto il possibile per garantire un gioco d’azzardo più sicuro e proteggere le persone potenzialmente vulnerabili o a rischio. Sappiamo tutti che i livelli di gioco d’azzardo sono crollati non solo a causa della chiusura dei centri scommesse o dei casinò, ma anche per l’assenza di sport, fondamentale per le scommesse online. Sebbene i livelli di gioco d’azzardo siano calati durante la crisi, il nostro impegno per un gioco d’azzardo più sicuro è stato aumentato. È importante aiutare i nostri clienti a rimanere al sicuro e in controllo del loro gioco d’azzardo in questi tempi difficili. Ecco perché i membri di BGC hanno sviluppato un piano d’azione di 10 impegni che aiuterà a governare i membri durante questa crisi. Aumentare le misure di gioco d’azzardo più sicure con un maggiore monitoraggio e interventi dei clienti, intensificare i messaggi di gioco d’azzardo più sicuri e misure come la promozione dei limiti di deposito, insieme a una dura repressione degli affiliati e alla chiamata di operatori del mercato nero, farà una grande differenza. Stiamo anche segnalando un aiuto professionale e ci impegniamo a finanziare la ricerca, l’istruzione e il trattamento (RET). L’industria delle scommesse supporta decine di migliaia di posti di lavoro su e giù per il paese e siamo ugualmente determinati a sostenere lo sforzo nazionale del governo aiutando con volontari e strutture”.

Di seguito, riassumiamo i 10 punti fondamentali del nuovo piano d’azione del BGC:

n. 1: i membri aumenteranno la messaggistica di gioco più sicura su tutti i siti, app e canali, compresi i messaggi di posta in arrivo, a tutti i clienti esistenti e nuovi, ricordando loro gli strumenti di gioco più sicuri disponibil; n. 2: i membri implementeranno un monitoraggio e una raccolta di dati più elevati nella consapevolezza che i clienti devono attenersi alle misure di allontanamento sociale; n. 3: i membri, operando un monitoraggio accresciuto, promuovono attivamente i limiti di deposito e inviano un messaggio di limite di deposito con collegamento allo strumento a qualsiasi giocatore che presenti schemi di gioco anomali che sono un indicatore di danno; n. 4: i membri si impegnano a rivedere immediatamente e in modo continuativo il loro marketing e la loro e agiranno per garantire che sia sia appropriato che responsabile, dato l’aumento del rischio; n. 5: i membri riferiranno alle istanze BGC di pubblicità illegale e inappropriata e la BGC segnalerà tali autorità all’autorità di regolamentazione. Le offerte illegali e la loro pubblicità possono essere trovate sul Web e non sono etiche quando cercano di sfruttare la vulnerabilità di un cliente; n. 6: questi impegni si applicheranno pienamente a tutti gli affiliati. I membri faranno rispettare una rigorosa politica di sciopero unico e sei fuori per violazione di questi impegni. Gli affiliati svolgono un ruolo importante nel fornire messaggi e pubblicità responsabile ai clienti; n. 7: i membri firmeranno per la consulenza GAMCARE e le 24 ore gratuite per chiamare National Helpline per il gioco d’azzardo e GamStop per l’autoesclusione nei loro messaggi di gioco più sicuri, in particolare laddove emergono problemi di ansia o isolamento dai sistemi di monitoraggio o dalle interazioni con i clienti; n. 8: i membri ribadiscono il loro impegno a mantenere il flusso vitale di importanti finanziamenti per la ricerca, l’istruzione e il trattamento (RET); n. 9: i membri devono condurre controlli di benessere sui dipendenti durante questa crisi. Le aziende dovrebbero assicurarsi di disporre dei meccanismi per effettuare controlli regolari sul benessere dei dipendenti e adempiere al loro dovere di diligenza per garantire la loro sicurezza e benessere; n. 10: i membri dovrebbero svolgere un ruolo completo nel sostenere lo “sforzo nazionale” del governo incoraggiando il personale a fare volontariato per il servizio alla comunità, nonché offrendo locali ove possibile per l’uso da parte di coloro che sostengono gli sforzi per affrontare il Coronavirus.

PressGiochi