Regno Unito. Il BGC plaude la decisione del governo gallese di riaprire casinò e negozi di scommesse

Il Betting Gaming Council ha accolto con favore la riapertura di negozi di scommesse e casinò in Galles e ha invitato il governo del Regno Unito a consentire a quelli in Inghilterra di seguire questo esempio non appena terminerà il lockdown. Il BGC ha sostenuto l’approccio guidato dalla scienza adottato dal governo gallese, che ha riconosciuto le ampie misure anti-COVID introdotte dalle sedi e la mancanza di prove che abbiano contribuito alla diffusione del virus nei casinò.

Da oggi, i 360 bookmaker e i 4 casinò in Galles possono riaprire dopo la “pausa contro il Coronavirus” di due settimane. Significa che i loro 2.000 dipendenti possono tornare al lavoro in sicurezza e generare entrate necessarie per l’economia gallese. In Inghilterra, tutti i casinò e i negozi di scommesse sono attualmente chiusi come parte del lockdown nazionale, che durerà fino al 2 dicembre. Ma anche prima dell’ultima chiusura, i bookmaker inglesi sono stati raggruppati in luoghi di ospitalità nonostante il governo li classificasse ufficialmente come “vendita al dettaglio non essenziale”. Anche ai casinò in Inghilterra è stato ordinato di chiudere alle 22:00, nonostante le loro eccellenti misure anti-COVID siano state descritte come le migliori nel settore dell’ospitalità e del tempo libero da alti funzionari della sanità pubblica. Da quando hanno riaperto quest’estate, i casinò e gli allibratori hanno operato in modo sicuro, contribuendo con entrate fiscali vitali al Tesoro e nel caso dei negozi di scommesse, milioni di sterline alle corse di cavalli in prelievi e pagamenti dei diritti dei media.

Michael Dugher, amministratore delegato di BGC, ha dichiarato: “La decisione di riaprire negozi di scommesse e casinò in tutto il Galles è estremamente apprezzata e dimostra la fiducia del governo gallese nelle misure di sicurezza che hanno adottato. Significa che 2.000 dipendenti ora torneranno al lavoro e i nostri membri potranno tornare a servire i propri clienti. Stiamo esortando il governo del Regno Unito a riconoscere l’impegno dei negozi di scommesse e casinò per assicurare la sicurezza e quando il lockdown inglese terminerà, consentire loro di riaprire in sicurezza”.

PressGiochi