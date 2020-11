Regno Unito. Il BGC accoglie la decisione del Governo di riaprire i negozi di scommesse

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha accolto con favore la decisione del governo del Regno Unito di consentire la riapertura dei negozi di scommesse nelle aree Tier 3. L’amministratore delegato di BGC Michael Dugher ha dichiarato: “Questa è un’ottima notizia per i nostri clienti nelle comunità in gran parte dell’Inghilterra e per le migliaia di persone impiegate nei negozi di scommesse. So quanto duramente, in particolare, il DCMS abbia combattuto per i propri settori e i ministri meritano i nostri sinceri ringraziamenti. Oltre alle rigorose misure anti-Covid a cui i negozi di scommesse già aderiscono, i nostri membri hanno concordato ulteriori restrizioni per limitare ogni possibilità che il COVID-19 venga trasmesso nei locali. Ora non vediamo l’ora che l’Inghilterra esca dal lockdown la prossima settimana. È fantastico che un numero limitato di spettatori possa tornare a guardare lo sport in diretta nei livelli 1 e 2. Il divieto di assembramento è stato devastante per sport come le corse di cavalli e il calcio, quindi questo passo ragionevole arriva proprio al momento giusto”.

Tuttavia, Dugher ha espresso delusione per il fatto che i casinò dovranno rimanere chiusi nelle aree di livello 3, spiegando: “I casinò sono i migliori nel settore dell’ospitalità quando si tratta di misure anti-Covid. Non ci sono prove che contribuiscano alla diffusione del virus. Quindi rimane estremamente deludente che venga ancora ordinato loro di chiudere nelle aree Tier 3. Accogliamo con favore la decisione di estendere il coprifuoco dell’ospitalità di un’ora fino alle 23:00, ma continueremo a sostenere che i casinò sono esposti in modo univoco a qualsiasi coprifuoco e faremo pressioni per la loro riapertura completa e sicura in tutte le parti del paese”.

