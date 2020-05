Regno Unito. Il BCG lancia una campagna di educazione per i giovani sui rischi del gioco d’azzardo

Betting and Gaming Council ( BGC) ha lanciato un’iniziativa di educazione al gioco indipendente da 10 milioni di sterline per fornire a tutti i giovani da 11 a 19 anni per comprendere i rischi associati al gioco d’azzardo. Il programma, che fa parte di un pacchetto di BGC Safer Gambling Commitments annunciato a novembre 2019, sarà diffuso dalle organizzazioni benefiche GamCare e YGAM. Comprenderà l’offerta di istruzione a 120.000 giovani, oltre alla formazione di oltre 100.000 professionisti che garantiranno l’istruzione ai giovani. Tutti gli studenti di età compresa tra 11 e 19 anni in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord ricevono almeno una sessione di educazione alla conoscenza del gioco d’azzardo durante la loro istruzione secondaria / superiore. Tutti gli insegnanti , i giovani lavoratori e altri professionisti che lavorano con i giovani dovrebbero avere accesso alle informazioni sui rischi del gioco d’azzardo, su come identificare i danni legati al gioco d’azzardo nei giovani e su dove si può chiedere aiuto. Tutti i genitori e le famiglie dovrebbero avere accesso alle informazioni sul gioco d’azzardo, su come mantenere i giovani al sicuro e dove possono essere indirizzati per aiuto e supporto. Tutti i giovani (di età pari o inferiore a 18 anni) che sono “a rischio” o hanno sviluppato un problema con il gioco d’azzardo o sono interessati dal gioco d’azzardo, dovrebbero avere accesso a un trattamento adeguato.

Commentando il lancio, Anna Hemmings, CEO di GamCare, ha dichiarato: “GamCare ha lavorato con giovani professionisti per offrire formazione sul gioco d’azzardo per molti anni. Ciò che vediamo in classe sono opinioni polarizzate sul gioco d’azzardo e una mancanza di chiara comprensione dei suoi potenziali rischi. Siamo lieti di lavorare con YGAM e di estendere questo programma, ritenendo che l’educazione al gioco d’azzardo dovrebbe essere in linea con l’educazione su altri comportamenti rischiosi e l’estensione di questo programma ci aiuterà a compiere un passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo”. Lee Willows, fondatore e CEO di YGAM, ha dichiarato: “Basandoci sulla nostra esperienza quinquennale di professionisti della formazione che hanno influenza sull’apprendimento dei giovani, siamo lieti di lavorare con GamCare. La sensibilizzazione e l’educazione alla prevenzione del danno sono una componente importante per ridurre i danni legati al gioco. Formando professionisti che hanno influenza sull’apprendimento dei giovani, forniremo a quest’ultimi le capacità, le conoscenze e la fiducia non solo per fornire il programma, ma anche per evidenziare il supporto adeguato all’età”. Michael Dugher, Amministratore delegato del Betting and Gaming Council, ha dichiarato: “Essendo il nuovo ente normativo che rappresenta la maggior parte del settore regolamentato, la BGC è lieta di sostenere questa fantastica iniziativa. Educare i nostri giovani è vitale se vogliamo garantire che siano meglio informati e pienamente consapevoli dei potenziali rischi. È anche essenziale che coloro che insegnano siano addestrati e in grado di cercare i segni rivelatori di eventuali danni legati al gioco e come accedere all’aiuto. Milioni di persone occasionalmente si divertono al gioco d’azzardo, sia che si tratti della lotteria nazionale, sia dello sport, del bingo o dei giochi. La stragrande maggioranza delle persone che giocano nel Regno Unito lo fanno in modo sicuro. Questo importante progetto e investimento fa parte della nostra costante determinazione per promuovere il gioco d’azzardo sicuro e per aumentare ulteriormente gli standard”. Il programma educativo sarà supportato da una gamma di materiali di alta qualità sviluppati in conformità con gli standard di qualità dell’Associazione PSHE, City and Guilds e Pearson. Per garantire che il programma sia consegnato durante il blocco di COVID19, le risorse saranno ulteriormente arricchite da video e contenuti digitali di qualità.

