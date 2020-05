Regno Unito. Il BCG esorta il Governo gallese a salvare i negozi di scommesse, sale da bingo e casinò attualmente a rischio

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha esortato il Governo gallese a salvare i negozi di scommesse, le sale da bingo e i casinò delle high street durante la pandemia del Coronavirus riconsiderando la sua politica di riduzione delle tasse. Il CEO di BGC, Michael Dugher, ha scritto al Ministro delle Finanze gallese Rebecca Evans per avvertirla della necessaria azione per proteggere i negozi di scommesse e i casinò, affermando che oltre 2.000 posti di lavoro in Galles sono a rischio. A marzo, il Governo del Regno Unito ha ampliato il programma di riduzione sulle tariffe commerciali per coprire negozi di scommesse, sale da bingo e casinò, il che significa che riceveranno uno sconto del tasso commerciale del 100% a causa della chiusura delle porte durante la pandemia. Il Governo del Galles non ha incluso le sedi di scommesse nella sua versione della polizza. La BGC afferma che ci sono quattro casinò in Galles e più di 300 negozi di scommesse, che potrebbero essere tutti a rischio se il Governo gallese non dovesse agire.

Dugher ha dichiarato nella sua lettera: “Senza assistenza per la riduzione delle tariffe commerciali, simile a quella offerta ad altri settori in Galles, come quelli delle industrie dell’ospitalità, del tempo libero e dell’intrattenimento, c’è un reale pericolo che negozi di scommesse e casinò chiudano definitivamente., portando per il Galles la perdita di oltre 2.000 posti di lavoro, un colpo mortale dal quale il settore potrebbe non riprendersi mai. In Inghilterra i negozi di scommesse, le sale da bingo e i casinò sono stati gettati in salvo dalla riduzione delle tasse di affari, riconoscendo il loro contributo per l’economia. Questi 2.000 posti di lavoro sono uomini e donne che lavorano duramente con bollette da pagare e famiglie da curare. Il loro lavoro vale tanto quanto quello di uno stesso lavoratore inglese”.

