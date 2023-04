Regno Unito: il 90% degli inglesi pensa che la pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio debba essere regolamentata

Pochi giorni dopo che la Primier League ha accettato di porre fine volontariamente alla sponsorizzazione del gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle maglie della giornata, un nuovo sondaggio mostra il sostegno pubblico per controlli più severi. Il 90% degli intervistati ha affermato che la pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio dovrebbe essere supervisionata da un regolatore e il 64% ritiene che ci siano “troppe” pubblicità sul gioco d’azzardo durante la copertura televisiva.

Nel frattempo, l’85% degli intervistati ha concordato che una parte dei profitti del gioco d’azzardo dovrebbe andare a finanziare i servizi per le persone che soffrono di dipendenza, e il 90% ha espresso sostegno per gli assegni per impedire alle persone in difficoltà finanziarie di giocare d’azzardo. Due terzi ritengono che alle società di gioco d’azzardo dovrebbe essere vietato offrire promozioni VIP.

Il sondaggio è stato condotto da Savanta per l’organizzazione benefica cristiana CARE. Agli adulti nel Regno Unito è stato chiesto di una serie di problemi legati al gioco d’azzardo. L’ente di beneficenza ha affermato che il sondaggio ha mostrato un sostegno “innegabile” per una regolamentazione più rigorosa della pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio.

Tim Cairns, responsabile della politica sul gioco d’azzardo dell’ente di beneficenza, ha affermato che il sondaggio “illustra il sostegno pubblico a misure più severe, tra cui un prelievo sui profitti delle società di gioco d’azzardo, una migliore supervisione della pubblicità nello sport e la fine delle promozioni non etiche.

Ha detto: “Esortiamo ancora una volta il governo a introdurre un robusto prelievo legale sui profitti del settore per aiutare coloro che sono danneggiati dai prodotti del settore. Se le fughe di notizie sono accurate e il prelievo è pari all’uno per cento del profitto, questo non sarà sufficiente per aiutare. Se il governo è seriamente intenzionato a introdurre un’imposta che porti un cambiamento, allora deve essere fissata al cinque per cento. Questo è il minimo necessario per iniziare ad affrontare gli immensi danni a cui stiamo assistendo per individui, famiglie e intere comunità. Il pubblico vuole vedere la pubblicità nel calcio adeguatamente regolamentata. È sorprendente che nove persone su dieci vogliano vedere il potere dato a un regolatore per garantire che il gioco d’azzardo durante le partite di calcio sia sicuro e non causi ulteriori danni. La gente vuole vedere ridotta la pubblicità durante le partite di calcio. Durante la partita media della Premier League una persona vede 300 impressioni di società di gioco d’azzardo. Due terzi del pubblico britannico pensa che sia troppo. C’è bisogno di cambiamento”.

I club della Premier League la scorsa settimana hanno confermato di aver accettato di ritirare la sponsorizzazione del gioco d’azzardo dalla parte anteriore delle maglie della giornata entro la fine della stagione 2025-26. La mossa è stata presa per cercare di scongiurare le richieste di un divieto totale. In base all’accordo volontario, i club della Premier League potranno ancora presentare la sponsorizzazione del gioco d’azzardo sulle maniche delle magliette e nei terreni.

Otto squadre della Premier League inglese hanno attualmente società di gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle loro magliette in affari stimati per un valore di 60 milioni di sterline all’anno. A nord del confine con la Scozia, la SPFL sostiene che le sponsorizzazioni individuali sono “una questione di competenza di ogni club” e che per il momento non vi è alcuna prospettiva di un divieto a livello di Premiership sulla sponsorizzazione del gioco d’azzardo con le magliette.

PressGiochi