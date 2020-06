Regno Unito. Il 4 luglio niente riapertura per casinò e sale da gioco: il BGC disapprova

Il Betting and Gaming Council (BGC) ha fortemente criticato la decisione del Governo del Regno Unito di rimuovere i casinò e le sale da gioco dall’elenco delle aziende che possono riaprire dal 4 luglio. L’ente ha definito la decisione “incoerente e insensata”. Il Governo aveva precedentemente annunciato che le sale avrebbero potuto riaprire a partire dal 4 luglio, ma il Primo Ministro Boris Johnson ha ora affermato che gli hotel, i pub e i ristoranti potranno riaprire, mentre i casinò e le sale da gioco dovranno ancora aspettare. Il BGC ha affermato che i casinò hanno già iniziato a mettere in atto misure di sicurezza per garantire che siano pronti alla riapertura il 4 luglio, compresa la riprogettazione della disposizione dei piani per consentire il massimo distanziamento fisico. I casinò avevano già pianificato di migliorare la sicurezza per clienti e personale, compresa la limitazione della capacità e l’incoraggiamento all’uso del disinfettante per le mani.

L’amministratore delegato della BGC, Michael Dugher, ha dichiarato: “L’intero paese ha fatto sacrifici negli ultimi mesi per combattere il Coronavirus ed è una buona notizia che il Governo è determinato a rilanciare l’economia riaprendo pub, ristoranti, cinema, sale giochi e sale da bingo, proteggendo al contempo il pubblico, ma è incoerente e francamente insensato che i casinò siano costretti a rimanere chiusi. I nostri membri del casinò danno un enorme contributo all’economia, sostenendo migliaia di posti di lavoro e fornendo al Tesoro grandi quantità di entrate fiscali. I casinò hanno fatto tutto ciò che gli è stato chiesto di fare dal Governo e hanno fatto tutto il possibile per garantire una riapertura sicura sia per i clienti che per il personale. È quindi estremamente deludente che il Governo non abbia ancora autorizzato i casinò a riaprire. Vogliamo lavorare con i Ministri per garantire che i casinò vengano riaperti in modo sicuro e il più rapidamente possibile”.

