Regno Unito. I Ministri aumenteranno il limite di età per la National Lottery

Nel tentativo di frenare il gioco d’azzardo tra gli adolescenti, i Ministri del Governo dovrebbero aumentare l’età minima per la National Lottery a 18 anni. Il cambiamento, che probabilmente avverrà nel 2023, potrebbe essere implementato quando la licenza della lotteria verrà rinnovata. Di conseguenza, impedirà ai ragazzi di 16 e 17 anni di giocare online, acquistare gratta e vinci e i biglietti della lotteria nei negozi.

Matt Zarb-Cousin degli attivisti Clean Up Gambling ha chiesto che tutti i giochi d’azzardo siano limitati ai maggiorenni, spiegando: “Più giovane inizi a giocare, più è probabile che tu cada nella dipendenza. Tutto il gioco d’azzardo dovrebbe essere limitato a 18 anni”. Il mese scorso, il rapporto del Comitato ristretto sul gioco d’azzardo della House of Lords intitolato “Gambling Harm – Time for Action” ha chiesto “un’azione urgente” per affrontare i danni causati dal gioco d’azzardo, che includeva l’innalzamento dell’età minima per le lotterie a 18 anni. Inoltre, il rapporto ha suggerito che la Gambling Commission dovrebbe esaminare annualmente i costi di pubblicità e amministrazione delle lotterie e ha anche chiesto che l’imposta sulla lotteria sia sostituita dell’imposta sui profitti lordi. Questa non è la prima volta che i Ministri chiedono di aumentare l’età minima per la lotteria, con l’ex ministro DCMS Tracey Crouch che due anni fa fece una campagna per un nuovo limite di età. L’operatore della lotteria Camelot ha anche suggerito che il limite di età dovrebbe essere rivisto. Il CEO Nigel Railton ha dichiarato: “Per 25 anni l’età è stata di 16, quindi è un buon momento per revisionarla”.

