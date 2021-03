Regno Unito. I club della Premier League discuteranno sul futuro delle sponsorizzazioni degli operatori di scommesse sportive

I club di calcio della Premier League discuteranno sul futuro delle sponsorizzazioni di operatori discommesse in una riunione prevista per questo giovedì. La relazione del calcio con gli operatori di scommesse è diventata una delle principali preoccupazioni della revisione in corso da parte del governo del Gambling Act del 2005, che dovrebbe chiudere la sua fase di richiesta di prove il 31 marzo. Intervenendo durante un’inchiesta parlamentare lo scorso novembre, l’amministratore delegato di EPL Richard Masters ha osservato che “ci deve essere un riequilibrio, ma non dovrebbe esserci un divieto di sponsorizzazione di club di calcio o altri club sportivi”. In vista della pubblicazione della revisione del Gambling Act, il presidente dell’EFL Rick Parry ha avvertito il governo che i club di calcio della lega inferiore sono “sul filo del rasoio finanziario a seguito dell’impatto della pandemia di COVID-19”.

Sebbene le sponsorizzazioni calcistiche abbiano ricevuto un’attenzione mediatica significativa, le scommesse nel Regno Unito hanno limitato la sua esposizione attraverso FTSE Plcs Entain, William Hill e Flutter Entertainment che hanno posto fine a tutte le sponsorizzazioni calcistiche durante la stagione 2019/2020. L’ulteriore opzione di imporre un “prelievo sui diritti sportivi” che gli operatori di scommesse devono pagare agli organi di governo è stata “discussa in modo informale” poiché il governo riconosce che i limiti alla pubblicità solleveranno preoccupazioni per il finanziamento degli sport professionistici. Il dibattito sulle sponsorizzazioni delle scommesse ha diviso il consenso tra gli sport professionistici, in cui il governo è stato sollecitato a trovare l’equilibrio tra gli interessi commerciali e il mantenimento delle tutele pubbliche. In una riunione con il Primo Ministro è stato affermato che tutte le riforme del settore del gioco d’azzardo “saranno guidate dalle prove presentate dalla revisione in corso del DCMS, che ha avviato la sua fase di consultazione lo scorso dicembre”.

PressGiochi