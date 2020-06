Regno Unito. I Casinò di Genting a rischio chiusura definitiva

I casinò britannici riceveranno il via libera per riaprire dal 4 luglio, ma, l’operatore Genting Casino sta valutando la possibilità di chiudere definitivamente almeno tre dei suoi 29 siti e di tagliare posti di lavoro. I leader del sindacato GMB affermano che la società ha consultato il sindacato e ha scritto al personale sulle potenziali perdite di posti di lavoro nei siti. L’amministratore delegato di Genting Casino, Paul Willcock, ha dichiarato: “La pandemia ha causato un enorme impatto finanziario sull’attività e significativa incertezza per il prossimo futuro. Sono quindi costretto a contemplare alcune opzioni molto difficili per garantire la sopravvivenza”. Secondo quanto riferito, i tre casinò considerati per la definitiva chiusura si trovano a Torquay, Bristol e Margate. I casinò in Inghilterra hanno il via libera per riaprire il 4 luglio con requisiti di distanziamento sociale, ma si pensa che molti rimarranno chiusi più a lungo fino a quando non ci sarà la possibilità per i turisti di entrare nel paese. Si teme che limiti di capacità e la mancanza di giocatori significhino che la riapertura dei casinò sarà molto lontana dalla possibilità di recuperare le perdite subite durante il blocco.

Matt Roberts, organizzatore regionale del sud-ovest di GMB, ha dichiarato: “GMB esplorerà ogni strada con Genting per cercare di mantenere questi posti di lavoro, non importa quanto disperata possa apparire la situazione nel settore. I casinò, come altri locali per il tempo libero, hanno fatto il loro dovere e hanno rispettato il blocco, seguendo le istruzioni del Primo Ministro e utilizzando il programma del governo. Alla fine del programma, GMB teme che questo sia solo l’inizio di una diffusa perdita di posti di lavoro in tutto il settore che colpirà duramente le comunità locali”.

