Regno Unito, i bookmaker perdono più di due miliardi dopo la sospensione degli eventi sportivi

I maggiori bookmaker britannici hanno perso più di 2 miliardi di sterline (€ 2,2 miliardi) dopo la cancellazione di numerosi eventi sportivi a causa della diffusione del Coronavirus in tutto il mondo. I bookmaker sono stati colpiti duramente dopo la cancellazione del campionato di tennis Miami Open e tutti i giochi della National Basketball Association (NBA) degli Stati Uniti, che sono stati sospesi fino a nuovo avviso. La principale divisione di calcio spagnola, La Liga, ha sospeso tutte le partite per due settimane e anche il Gran Premio d’Australia è stato cancellato all’ultimo minuto. Si prevede che la UEFA prenderà presto la decisione di sospendere la Champions League e l’Europa League, alcuni degli eventi più importanti per i bookmaker. A seguito della crisi e dell’annullamento di grandi eventi sportivi, le azioni dei bookmaker sono precipitate fino a registrare i minimi, mentre gli operatori temono che la crisi potrebbe peggiorare nelle prossime settimane e mesi. Le azioni di Paddy Power e Flutter Entertainment, proprietario di Betfair, hanno visto circa tre quarti del loro fatturato di 2,1 miliardi di sterline dalle scommesse sportive dell’anno scorso scendere del 15,6%.

