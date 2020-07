Regno Unito. I bookmaker del Goodwood Festival temeno un disastro

Oggi inizia il Goodwood Festival e i bookmaker hanno chiesto al Governo di allentare le restrizioni sulle scommesse in contanti per i 5.000 scommettitori a cui è permesso l’accesso all’ippodromo. Le restrizioni elaborate per una “prova senza contanti” significano che solo quattro bookmaker potranno operare a Goodwood, nel Sussex, quando le folle torneranno nel fine settimana e potranno accettare scommesse solo con il pagamento con carta. I bookmaker fanno appello al Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (DCMS) per consentire le scommesse in contanti.

Robin Grossmith della Federation Of Racecourse Bookmakers ha detto al giornale: “L’ultima cosa che vogliamo sono i problemi con il processo. Il DCMS probabilmente non apprezza le difficoltà che potremmo avere. Questo è qualcosa di cui parleremo con loro lunedì, con urgenza. Il problema è che il Parlamento è in crisi. I nostri consulenti politici lo faranno per noi e vedremo dove arriveremo, ma il tempo passa abbastanza rapidamente. Pensiamo che se si può prelevare denaro, sarà un successo. Siamo solo preoccupati che potrebbero esserci i tipi di problemi tecnici che sfuggono al nostro controllo. Ogni negozio di scommesse nella strada principale accetta denaro, ogni supermercato accetta denaro, non conosco un business che non lo fa. Stiamo lavorando all’aria aperta che secondo gli esperti di SAGE è il posto più sicuro dove stare, ma i soldi sono vietati e non capiamo la logica”.

Una delle preoccupazioni principali è il tempo necessario per elaborare i pagamenti con carta. Il bookmaker di corse Simon James ha affermato che impiega otto volte di più per elaborare un pagamento con carta rispetto ai contanti, spiegando: “L’ho cronometrato e sono circa 30 secondi per scommessa. Se il primo favorito vince e hai una fila di 30 persone che cercano di essere pagati, potresti passare tutto il tempo di puntata della prossima gara pagando le persone. Non si può permettere che ciò accada. Sarebbe un disastro”. James ha anche osservato che l’utilizzo dei pagamenti con carta significa che ogni transazione vincolerà parti dei fondi dei bookmaker per diversi giorni. James ha dichiarato: “La quantità di denaro che dovremmo avere in preparazione per qualsiasi incontro di gara andrà oltre i limiti della maggior parte dei bookmaker da gestire. Solo un’élite sarebbe in grado di farlo, specialmente per quattro o cinque giorni”.

I quattro bookmaker autorizzati a Goodwood sabato dovrebbero essere collocati in luoghi più tranquilli da dove i bookmaker normalmente opererebbero al fine di ridurre il potenziale di code che potrebbero andare contro le misure di allontanamento sociale.

PressGiochi