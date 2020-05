Regno Unito. GC: “Non aumenta il gioco online illegale durante il lockdown”

I nuovi dati rilasciati oggi dalla Gambling Commission britannica mostrano che non vi è stato alcun aumento del numero di denunce relative ai siti Web di gioco illegale durante il lockdown britannico dovuto al Covid-19.

I dati mostrano – fa sapere la Gambling Commission – che dal 23 marzo non vi è stato alcun picco nei rapporti alla Commissione sul gioco d’azzardo, con un totale di 12 denunce su nove siti controllati a marzo e 11 denunce su 11 siti durante aprile.

Il numero di segnalazioni è rimasto stabile negli ultimi 12 mesi.

La Commissione ha un team di specialisti che monitorano le segnalazioni di giochi a distanza illegali e che quindi utilizzano una varietà di strumenti per combattere i siti Web illegali e assicurarsi che non offrano servizi ai consumatori britannici. Il regolatore collabora anche con il National Cyber ​​Security Center (NCSC) per educare l’industria e il pubblico sui rischi di attività illegali.

Richard Watson, direttore esecutivo della Gambling Commission, ha dichiarato: “I nostri dati non indicano che vi sia stato un aumento del gioco illegale in Gran Bretagna durante la crisi di Covid-19. È un’area che monitoriamo attentamente e in cui troviamo problemi che utilizziamo la nostra vasta gamma di poteri investigativi, insieme a parti interessate come fornitori di software, società di pagamento e società di hosting. Affrontare siti Web illegali e gli operatori senza licenza è una sfida ed è anche ad alta intensità di risorse, ma ci impegniamo a continuare il nostro lavoro in questo settore per proteggere i consumatori qui in Gran Bretagna.”

La scorsa settimana, la Commissione ha pubblicato nuovi dati sull’impatto che Covid-19 sta avendo sull’industria del gioco d’azzardo e sui consumatori.

PressGiochi