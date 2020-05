Regno Unito. Gauselmann favorevole alla visione di ripresa economica del Governo

Sascha Blodau, Direttore generale di Gauselmann ha accolto positivamente l’allentamento delle regole commerciali che consentiranno l’apertura di centri di gioco dal 15 giugno e ha confermato che la società è pronta ad attuare il suo dettagliato programma “Ritorno al lavoro” che include tutti i protocolli del Governo che riguardano la salvaguardia di clienti e personale, dichiarando: “Come ogni altra attività in Gran Bretagna, non vediamo l’ora di tornare al lavoro aiutando l’economia a riprendersi. Il marchio Praesepe è famoso per offrire divertimento e non vediamo l’ora di riportare il sorriso nelle strade della Gran Bretagna. Riportando al lavoro il nostro personale, elimineremo anche l’onere finanziario dal Governo, allo stesso tempo riporteremo entrate necessarie. Si tratta di aiutare i nostri clienti e il nostro personale nonché le economie locali. Negli ultimi due mesi abbiamo utilizzato lo sviluppo e la messa a punto del nostro programma, che comprende una serie di protocolli e iniziative specifici per aiutare a salvaguardare il personale e i clienti. Uno dei molti vantaggi di essere un operatore internazionale è che siamo stati in grado di beneficiare dell’esperienza dei nostri marchi in Germania, Serbia e Spagna, che sono tornati alle negoziazioni prima del Regno Unito, ciò significa che siamo pronti e pienamente preparati”.

