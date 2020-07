Regno Unito. Gauselmann avvia una campagna di impegno politico

Gauselmann ha avviato la “Campagna elettorale” a seguito dell’incontro dei membri del team senior con Mark Pawsey, deputato conservatore per il rugby, presso il Merkur Cashino Adult Gaming Center della città del Warwickshire.

Pawsey, che è stato ospitato dal Chief Operating Officer di Praesepe, Mark Schertle, da Tony Boulton, recentemente nominato Director of Public and Political Relations di Gauselmann e Head of Compliance, Amanda Kiernan, che ha commentato: “È stato bello visitare il Merkur Cashino nel Rugby, incontrare il team e vedere le misure che hanno messo in atto per rendere l’AGC un ambiente sicuro per i visitatori. Ora più che mai, è assolutamente vitale supportare le attività commerciali locali nelle nostre strade mentre cerchiamo di recuperare a seguito della pandemia. I mesi a venire saranno difficili per le aziende e i rivenditori, ma il Governo si impegna a garantire il supporto di cui hanno bisogno ed è stato importante per me ottenere un feedback onesto da Tony, Mark e il team. Non vedo l’ora di tornare presto per vedere come stanno andando le cose”.

Riflettendo sulla visita e sugli obiettivi generali, Tony Boulton ha dichiarato: “Quando abbiamo annunciato la nostra campagna politica, siamo stati molto chiari sul fatto che la nostra strategia per andare avanti è quella di conoscere molti parlamentari che rappresentano i collegi elettorali in cui Gauselmann ha sedi e impiega persone. Il signor Pawsey è stato molto entusiasta di incontrare il personale e scoprire come stavamo affrontando il distanziamento sociale, il monitoraggio e il tracciamento delle imprese e i protocolli di igiene. Penso che sia stato colpito dall’ambiente, che ha una tipica impronta di Cashino di 60 macchine, dalla professionalità del personale rivolto al cliente e dai contributi che il Gruppo offre all’economia nazionale e numerose economie locali. Dal nostro punto di vista, è assolutamente vitale che i parlamentari comprendano esattamente in cosa consiste il settore AGC. La mancanza di comprensione è stata spesso la causa principale di molti passi politici che hanno frenato l’industria, cosa che semplicemente non possiamo permetterci mentre ci avviciniamo alla revisione della legge sul gioco d’azzardo. Ospitare i parlamentari in quello che è il nostro posto di lavoro e spiegare come viviamo la responsabilità sociale, dimostrando perché la regola 80/20 sta danneggiando il business e come non essere in grado di offrire una gamma di metodi di pagamento limita la scelta dei consumatori, deve essere molto più efficace che scrivere una lettera o inviare un’e-mail. Invece, il nostro focus è sulla costruzione di relazioni e sulla creazione di un dialogo con i nostri parlamentari elettorali”.

