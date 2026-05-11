Regno Unito, Gardner (GC): “Il bingo ha generato 816 milioni di sterline, pari al 5% del GGY dell’intera industria del gioco”

“La collaborazione con gli operatori ci permette di ottenere molto di più rispetto a quanto potremmo fare agendo da soli”. È uno dei passaggi chiave del discorso pronunciato da Sarah Gardner durante l’assemblea generale della Bingo Association, tenutasi il 7 maggio scorso.

Nel suo intervento, la dirigente della Gambling Commission ha posto l’accento sull’importanza del rapporto costruito negli ultimi anni con il settore bingo, indicandolo come esempio virtuoso di cooperazione tra autorità di regolazione e industria del gioco.

“Ci è stato detto in passato che, in quanto regolatore, non dovremmo collaborare con coloro che regolamentiamo. Naturalmente questa non è mai stata la posizione della Commissione”, ha dichiarato Gardner. “Sappiamo cosa possiamo ottenere attraverso i nostri poteri, ma sappiamo anche che possiamo raggiungere molto di più lavorando con gli operatori disposti a collaborare con noi”.

Secondo la manager, questo approccio consente di intervenire in maniera più rapida ed efficace su sicurezza, conformità e tutela dei consumatori: “Finché gli operatori saranno impegnati a rispettare le regole fin dalla prima occasione, noi continueremo a lavorare con loro, a beneficio dei consumatori che avranno un gioco più sicuro, equo e libero dal crimine”.

La dirigente ha quindi sottolineato come la Bingo Association abbia contribuito concretamente anche al miglioramento delle statistiche sul gioco nel Regno Unito. “Quando avete riscontrato differenze nei numeri relativi alla partecipazione al bingo rispetto ai dati del Gambling Survey for Great Britain, avete giustamente sollevato delle preoccupazioni con noi”, ha spiegato Gardner. “E quando abbiamo proposto di lavorare insieme per capire meglio queste differenze, avete collaborato con noi per arrivare in fondo alla questione”.

Grazie a questa cooperazione, la Commissione ha introdotto nuove domande nel sondaggio nazionale sul gioco, ottenendo dati più accurati sul bingo terrestre. Gardner ha evidenziato che il 3,3% degli adulti britannici ha giocato a bingo nel 2024, ma la percentuale relativa ai tradizionali bingo club scende all’1,2%, valore molto vicino all’1% stimato dalla stessa associazione attraverso i dati sugli ingressi nelle sale.

Nel corso dell’intervento sono stati illustrati anche i dati economici del comparto. Il Gross Gambling Yield del bingo nel 2024/25 ha raggiunto 816 milioni di sterline, pari a circa il 5% dell’intero mercato britannico del gioco. Di questi, 650 milioni derivano dal bingo terrestre e 166 milioni dal canale online.

Gardner ha inoltre ricordato le novità normative relative alle gaming machines. Dal 29 luglio 2026 gli operatori dovranno rimuovere immediatamente dagli esercizi le macchine che la Commissione riterrà non conformi agli standard tecnici o prive delle necessarie autorizzazioni.

Infine, la Acting Chief Executive ha parlato del rafforzamento delle attività contro il gioco illegale, grazie ai nuovi finanziamenti pubblici: “Accogliamo con favore i 26 milioni di sterline stanziati dal Governo per il nostro lavoro in questo ambito. Una delle aree nelle quali potremo investire seriamente, probabilmente per la prima volta, sarà il contrasto al gioco illegale terrestre”.

PressGiochi