Regno Unito. Gardner (Gambling Commission): “Pronti a collaborare con l’industria del gioco d’azzardo. Se non verranno soddisfatti i nostri standard, ci saranno gravi ripercussioni”

“La Commissione per il gioco d’azzardo, in qualità di regolatore per il gioco d’azzardo in Gran Bretagna, collabora con le autorità locali per regolamentare il settore delle Lotterie. Le lotterie

“La Commissione per il gioco d’azzardo, in qualità di regolatore per il gioco d’azzardo in Gran Bretagna, collabora con le autorità locali per regolamentare il settore delle Lotterie. Le lotterie di società o le lotterie di beneficenza svolgono un ruolo enormemente importante nelle nostre comunità. Insieme alla Lotteria Nazionale, le Lotterie di società raccolgono grandi somme per buone cause in tutto il paese. Vale la pena sottolineare che nell’anno fino a marzo 2022, le grandi Society Lotteries hanno raccolto 417 milioni di sterline per buone cause. Affrontare una pandemia come abbiamo fatto noi, rende più chiaro quanto sia importante la raccolta fondi per enti di beneficenza e buone cause”.

Lo ha detto ieri il vice amministratore delegato della Gambling Commission Uk Sarah Gardner partecipando alla conferenza annuale del Lotteries Council.

“Ora, come molti di voi sapranno, le lotterie delle società più piccole sono autorizzate a livello locale, non dalla Commissione.Quando guardiamo al gioco d’azzardo in Inghilterra, Scozia e Galles, penso che la prima cosa che è evidente sia che, nonostante gli sconvolgimenti e i traumi degli ultimi anni, è relativamente chiaro che il mercato britannico senta di essere un mercato maturo.Quando guardiamo alle statistiche che abbiamo pubblicato sulla partecipazione al gioco d’azzardo in Gran Bretagna, vediamo:l’anno fino alla fine di marzo 2022 ha visto il rendimento lordo del gioco d’azzardo a 14,1 miliardi di sterlinee quando guardiamo alla partecipazione, l’anno fino alla fine di marzo 2023 ha visto il 44% degli adulti prendere parte a un’attività di gioco d’azzardo nelle ultime 4 settimane.Il tasso di partecipazione al gioco d’azzardo terrestre nell’ultimo anno è rimasto statisticamente stabile al 27% e anche online è rimasto statisticamente stabile al 26%.Quindi, sebbene la tendenza a lungo termine sia ancora di crescita online, non c’è un’esplosione nella partecipazione online.

Ma come si confrontano queste tendenze generali quando poi ci concentriamo sul settore delle lotterie della società?

Nell’anno fino a marzo 2023, il 13,4% degli adulti aveva partecipato a una lotteria di beneficenza nelle ultime 4 settimane. Questo è aumentato rispetto al 10,8% nel 2018 ed è stata una delle poche attività di gioco d’azzardo a non vedere un calo significativo della partecipazione durante la pandemia di Covid-19. Nel 2022 la partecipazione alle lotterie di beneficenza è stata del 17,3% tra gli over 65 anni, rispetto a solo il 3,0% tra quelli di età compresa tra 16 e 24 anni in terzo luogo, le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di partecipare alle lotterie di beneficenza, con il 16,2% delle donne che giocano rispetto al 10,5% degli uomini nell’anno fino a marzo 2023.

Questa è una delle poche attività di gioco d’azzardo ad avere un tasso di partecipazione più elevato tra le donne rispetto ai maschi

. Questo equilibrio si è spostato nel tempo con più persone che scelgono di partecipare online piuttosto che di persona.

Le lotterie della società sono un prodotto di gioco d’azzardo di successo e negli ultimi anni hanno aumentato il numero di partecipanti, nonostante la pandemia di Covid-19.

Quei partecipanti hanno un aspetto diverso anche dai giocatori della maggior parte delle altre forme di gioco d’azzardo.

La statistica che mi colpisce è il tasso di gioco online.

Dato che la crescita del gioco d’azzardo online è in qualche modo rallentata, il livello di gioco per Society Lotteries online è netto. E questo solleva interrogativi. Quanto conosci i tuoi clienti online? Il gioco online è ovviamente molto diverso per le lotterie della società rispetto ad altri tipi di gioco d’azzardo, spesso solo un metodo di pagamento. Ma sia che tu stia semplicemente offrendo un’opzione di pagamento online o che tu abbia sviluppato prodotti a vincita immediata, vale la pena considerare le domande su come interagisci con i tuoi clienti online in entrambi i casi. Le lotterie della società sono generalmente una forza positiva nelle nostre comunità, raccogliendo fondi inestimabili per buone cause, ma alla Commissione vogliamo assicurarci che il buon lavoro che fai non sia contaminato dal mancato rispetto dei nostri standard – ha affermato Gardner agli operatori presenti. La Gambling Commission, a livello nazionale, ha il ruolo di consentire il gioco d’azzardo, ma solo se è in linea con i nostri obiettivi di licenza. Non è passato nemmeno un mese da quando il governo ha pubblicato il libro bianco sulla revisione del Gambling Act. Alla Gambling Commission abbiamo sostenuto la revisione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro dipartimento di sponsorizzazione, DCMS, e abbiamo pubblicato il nostro consiglio al governo lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il Libro bianco. Ora stiamo lavorando a stretto contatto con il governo, le parti interessate e i partner per portare avanti l’attuazione del Libro bianco.

L’attuazione del Libro bianco – che prevede oltre 60 aree di lavoro solo per la Commissione sul gioco d’azzardo – richiederà probabilmente diversi anni per essere completamente completata, ciò non significa che non possiamo compiere rapidi progressi in un numero di aree chiave.

Tuttavia, è nostra intenzione che la prima serie di consultazioni LCCP relative al Libro bianco venga pubblicata quest’estate.

Infine, – ha concluso -quando pensiamo a una regolamentazione che funzioni per tutti, sulla base del nostro approccio collaborativo, lavoreremo con l’industria del gioco d’azzardo, comprese le lotterie della società, per esplorare come possiamo implementare la gestione degli account con un coinvolgimento più efficace e tempestivo per gli operatori.

Sempre sapendo che laddove gli operatori non si sforzano ancora di soddisfare i nostri standard, il nostro lavoro di conformità e applicazione garantirà gravi ripercussioni”.

PressGiochi