Regno Unito. Gambling Commission spiega la situazione della sospensione della licenza di FootballIndex

La Gambling Commission ha rivelato che l’operatore Football Index era sotto indagine da quasi un anno, anche se inizialmente non c’erano i giusti motivi per sospendere la sua licenza. La Commissione ha affermato di aver avviato una revisione su BetIndex, società madre di Football Index, il 20 maggio 2020, a seguito di alcune preoccupazioni per l’attività. Questa revisione ha implementato un contabile e un avvocato per esaminare le finanze di BetIndex, nonché le “complesse questioni legali sul quadro normativo appropriato”. Tuttavia, ha spiegato che non ci sono motivi per sospendere la licenza in questo momento, sottolineando che la mossa poteva peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda e a sua volta, mettere a rischio i fondi dei clienti.

La Commissione ha poi dichiarato: “Sappiamo per esperienza che la sospensione di una licenza può, di per sé, innescare o accelerare il declino finanziario di un operatore e mettere a rischio i fondi dei clienti. Questo è il motivo per cui considereremo sempre se ci sono passaggi prima della sospensione che possono ancora fornire i giusti risultati normativi e affrontare i rischi che i consumatori devono affrontare senza accelerare il collasso finanziario di un’azienda”.

Tuttavia, dopo che Football Index ha dichiarato che avrebbe messo offline la sua piattaforma per ristrutturare e rilanciare l’attività, il regolatore alla fine ha deciso di sospendere la sua licenza. Ciò è avvenuto dopo che l’operatore ha apportato modifiche significative al proprio sistema di pagamento, sostenendo che la sua precedente struttura era insostenibile. La Commissione ha affermato che si tratta della sospensione come ultima risorsa, come delineato dalla legislazione britannica.

