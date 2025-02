Regno Unito. Gambling Commission: nuove norme per tutelare i giocatori

La UK Gambling Commission ha annunciato delle modifiche volte ad aumentare il controllo sui limiti di deposito dei giocatori e una maggiore trasparenza della protezione dei fondi dei clienti da parte degli operatori. Un’ulteriore modifica alle Condizioni di licenza e ai Codici di condotta (LCCP) della Commissione aprirà anche la strada all’attuazione dell’imminente imposta statutaria del Governo. Le modifiche seguono una consultazione e sono coerenti con il White Paper High stakes: gambling reform for the digital age del 2023.

Nuovi strumenti per guidare i clienti

Le nuove regole offriranno ai consumatori modi più efficaci per gestire le loro attività di gioco semplificando l’impostazione e il mantenimento dei limiti di deposito sui loro conti online, nei modi più adatti a loro.

A partire dal 31 ottobre 2025 tutte gli operatori di gioco dovranno chiedere ai propri clienti di impostare un limite finanziario prima di effettuare il primo deposito e semplificare la revisione e la modifica di tale limite in qualsiasi momento successivo.

Queste regole prenderanno le buone pratiche già offerte da alcuni operatori e le amplieranno in modo che i clienti possano aspettarsi gli stessi standard in tutto il settore. Gli operatori di gioco saranno inoltre tenuti a ricordare ai consumatori ogni sei mesi di rivedere le informazioni sul loro conto e sulle transazioni, il che aiuterà i consumatori a valutare se desiderano modificare i limiti di deposito esistenti o impostarne di nuovi.

Il lavoro della Gambling Commission ha rivelato recenti modifiche da parte di alcuni operatori su come vengono offerti i limiti di deposito, il che potrebbe causare confusione per i consumatori. Di conseguenza, sarà lanciata una breve consultazione supplementare sulle proposte per migliorare la coerenza e la trasparenza per i consumatori.

Trasparenza della protezione dei fondi dei clienti

Gli operatori che detengono i fondi dei clienti devono già stabilire nei termini e nelle condizioni se questi sono protetti in caso di insolvenza, il livello di tale protezione e il metodo con cui ciò viene ottenuto. Devono inoltre rendere disponibili queste informazioni nel momento in cui un cliente deposita denaro per la prima volta. Il livello di protezione deve essere descritto come “non protetto – nessuna segregazione”, “non protetto – segregazione dei fondi dei clienti”, “protezione media” o “protezione elevata”. Dal 31 ottobre 2025, gli operatori i cui fondi dei clienti non sono “protetti” in caso di insolvenza devono ricordare attivamente ai consumatori una volta ogni sei mesi che i loro fondi non sono protetti. Sebbene non vi sia alcun obbligo legale per gli operatori di gioco d’azzardo di proteggere i fondi dei clienti in caso di insolvenza, molti di loro lo fanno volontariamente. Le modifiche aiuteranno i consumatori a capire quali operatori proteggono i loro fondi e quali no, informazioni che li aiuteranno a fare scelte più consapevoli.

Modifiche connesse alla nuova imposta legale

L’LCCP della Commissione attualmente richiede agli operatori di versare contributi finanziari annuali a un elenco di organizzazioni di ricerca, prevenzione e trattamento. Questo requisito verrà rimosso in prossimità dell’introduzione dell’imposta legale del governo – la cui entrata in vigore è prevista per il 6 aprile 2025- in quanto diventerà obsoleto. I licenziatari saranno informati della data di attuazione non appena il processo parlamentare sarà completato.

Tim Miller, direttore esecutivo della Commissione per la ricerca e le politiche, ha affermato: “Questi cambiamenti dimostrano il nostro impegno a garantire che il gioco d’azzardo sia equo e aperto migliorando l’emancipazione e la scelta dei consumatori. Questi cambiamenti aiuteranno i consumatori a decidere i limiti di deposito, consentiranno loro di tenere traccia delle loro spese e di assicurarsi che siano pienamente consapevoli di cosa succede ai loro fondi se un operatore diventa insolvente. Continueremo ora il nostro lavoro per rispettare i nostri impegni rimanenti del White Paper, incluso il nostro programma di valutazione”.

