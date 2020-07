Regno Unito. GambleAware spinge per regolamentare i blocchi per le transizioni nel gioco d’azzardo online

GambleAware, che commissiona servizi di trattamento e prevenzione del gioco d’azzardo problematico nel Regno Unito, ha invitato UK Finance a raccomandare blocchi di pagamento standardizzati. L’ente benefico afferma che la sua ricerca ha rilevato che solo il 60% circa dei conti correnti detenuti con banche del Regno Unito erano coperti da servizi di blocco e che solo otto app bancarie offrivano strumenti ai clienti. Quindi rimangono circa 28 milioni di conti correnti personali senza servizi per bloccare le spese per il gioco d’azzardo. GambleAware ha commissionato la ricerca del Centro di ricerca sulle finanze personali dell’Università di Bristol (PFRC) per valutare l’efficacia dei blocchi di pagamento e il loro potenziale per prevenire danni da gioco. Il centro ha affermato di aver identificato diversi difetti negli attuali servizi, affermando che blocchi di alcune banche erano “più simili a un interruttore della luce che a una serratura”, con tre delle otto banche che offrono strumenti che potrebbero essere immediatamente disattivati e che dovrebbero aggiungere maggiore attrito ai servizi, come blocchi a rilascio temporizzato che durano per almeno 48 ore.

L’amministratore delegato di GambleAware, Marc Etches, ha dichiarato: “Per proteggere le persone dai rischi del gioco d’azzardo è necessario che le banche facciano la loro parte per fornire ai consumatori mezzi efficaci per bloccare le transazioni di gioco. Mentre alcune banche hanno adottato misure proattive per aiutare a proteggere i propri clienti dai rischi di gioco, i risultati di questa ricerca indicano che i miglioramenti possono e devono essere apportati. Incoraggiamo il settore bancario a lavorare insieme al Governo e ai regolatori per attuare le raccomandazioni proposte”.

Il professor Sharon Collard, direttore della ricerca PFRC presso l’Università di Bristol, ha dichiarato: “La nostra ricerca ha scoperto che i blocchi del gioco d’azzardo con carte di credito non sono disponibili su circa il 40% dei conti correnti . Ciò significa che circa 28 milioni di persone stanno perdendo questo strumento cruciale per bloccare le spese del gioco d’azzardo che li aiuta a proteggerli dai danni del gioco. Chiediamo all’Autorità di condotta finanziaria di raccomandare con urgenza che i blocchi di gioco siano standardizzati su tutte le carte di debito e di credito. Abbiamo esaminato l’efficacia di tutti i blocchi esistenti e abbiamo scoperto che sono necessari cambiamenti seri. Le persone colpite dal danno del gioco d’azzardo che hanno preso parte alla revisione hanno affermato che più attrito positivo può essere inserito in un blocco bancario, più efficace può essere. È quindi fondamentale che i blocchi non possano essere semplicemente attivati ​​e disattivati, poiché i vantaggi della tecnologia diventano ridondanti. Invece, raccomandiamo a tutte le società di servizi finanziari di richiedere ai consumatori di attendere almeno due giorni tra la richiesta di disattivare il blocco e l’arresto della tecnologia di blocco”.

