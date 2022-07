Regno Unito, GambleAware solleva preoccupazioni per il ritardo della legislazione sul gioco d’azzardo

GambleAware afferma che ritardare la revisione della legislazione fino a quando non sarà in vigore un nuovo PM mette più persone a rischio di subire danni da gioco. L’organizzazione benefica

L’organizzazione benefica del gioco responsabile GambleAware, sostenuta dall’industria, ha sollevato preoccupazioni per ulteriori ritardi nella revisione della legislazione sul gioco da parte del governo britannico a seguito delle dimissioni del primo ministro Boris Johnson. Sebbene il libro bianco del governo sul gioco d’azzardo fosse apparentemente sull’orlo della pubblicazione, il governo ha confermato che la revisione è stata sospesa fino alla scelta di un nuovo leader.

GambleAware afferma che questo mette più persone a rischio di danni legati al gioco. Un nuovo primo ministro britannico non dovrebbe essere annunciato prima del 5 settembre. A quel punto saranno trascorsi due anni interi da quando il governo ha iniziato la revisione del Gambling Act del 2005 al fine di rivedere la legislazione.

La revisione è passata nelle mani di diversi ministri lungo il percorso, con Damian Collins, il nuovo sottosegretario di Stato per la sicurezza online presso il Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), l’ultimo responsabile dopo le dimissioni di Chris Filippo.

L’amministratore delegato di GambleAware Zoë Osmond ha dichiarato: “Siamo profondamente preoccupati per il rischio di ulteriori ritardi nel white paper sul gioco; l’incapacità di agire ora mette più persone a rischio di danni causati dal gioco e non fa che esacerbare quello che è un problema di salute pubblica sempre più grave. Siamo preoccupati che la combinazione del crescente costo della vita, dell’impatto continuo della pandemia e dell’aumento del gioco d’azzardo online possa creare una tempesta perfetta, il che significa che più persone corrono il rischio di subire danni dal gioco”.

“Noi e altre organizzazioni del terzo settore abbiamo bisogno di un approccio al finanziamento impegnato e coerente. Ciò garantirebbe la certezza e la stabilità future per fornire supporto e cure, prevenire ulteriori danni legati al gioco e sensibilizzare più persone sui rischi del gioco”.

GambleAware ha ripetutamente chiesto la revisione della legislazione sul gioco d’azzardo per introdurre una tassa obbligatoria sugli operatori di gioco per sostituire il finanziamento volontario della ricerca, dell’istruzione e del trattamento dei danni da gioco d’azzardo. I rapporti del mese scorso suggerivano che il governo avesse finalmente deciso di non applicare tale tassa.

Più recentemente, i dettagli trapelati del white paper sul gioco ritardato hanno suggerito che proporrà controlli passivi di accessibilità sulle perdite di £ 125 al mese, un limite di puntata predefinito da £ 2 a £ 5 per giro per le slot online e il divieto di schemi VIP online.

Resta però da vedere se prima Collins e poi la nuova dirigenza del Partito conservatore vorranno imprimere il proprio marchio alle proposte.

