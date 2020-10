Regno Unito. Gamble Aware pubblica i risultati del National Gambling Treatment Service

L’ente benefico GambleAware ha pubblicato il suo primo rapporto completo sul National Gambling Treatment Service (NGTS). Analizzando 9.005 pazienti che hanno completato il trattamento NGTS tra aprile 2019 e marzo 2020, è emerso che il 90% ha visto il proprio punteggio del Problem Gambling Severity Index (PSGI) migliorare dopo il trattamento. Inoltre, il 60% di coloro che erano stati classificati come giocatori problematici non erano più classificati come tali entro la fine del trattamento. NGTS è la rete di servizi di trattamento gratuiti che include i servizi online e telefonici di GamCare; il trattamento residenziale della Gordon Moody Association e la clinica per il gioco d’azzardo problematico della Central and North West London NHS Foundation Trust per i casi gravi. GambleAware ha riportato miglioramenti nella percentuale di pazienti che completano il trattamento programmato, che è passata dal 59% nel 2015-16 al 69% nel 2019-20. Il tasso di pazienti che hanno abbandonato il trattamento è sceso dal 35% al ​​24%.

L’amministratore delegato di GambleAware, Marc Etches, ha dichiarato: “La pubblicazione di questa analisi dettagliata dell’impatto che il National Gambling Treatment Service può avere sulle persone che ricevono supporto è una pietra miliare significativa. Ci impegniamo a informare lo sviluppo delle pratiche e di un’assistenza eccezionale per coloro che subiscono danni al gioco d’azzardo in Gran Bretagna e il sistema di segnalazione dei dati di cui siamo pionieri è progettato per essere messo a disposizione del NHS, della sanità pubblica, delle autorità locali e di altri agenzie del settore del volontariato per soddisfare le esigenze delle comunità locali”.

PressGiochi