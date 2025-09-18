Regno Unito: Frankie Foster mostra quanto sia facile accedere ai siti del mercato nero del gioco d’azzardo

Il presentatore Frankie Foster è il volto di una nuova campagna del Betting and Gaming Council (BGC) che denuncia i rischi del gioco d’azzardo illegale. I video mettono in guardia contro la crescita del mercato nero nel Regno Unito e avvertono che aumentare le tasse sul gioco regolamentato potrebbe peggiorare la situazione. Si stima che già 1,5 milioni di britannici scommettano su siti non autorizzati, per un valore di circa 4,3 miliardi di sterline.

Gli operatori di questi servizi illegali non pagano alcuna tassa e l’assenza di regolamentazione consente loro di violare le norme britanniche sull’equità nel gioco. La preoccupazione maggiore, tuttavia, riguarda il fatto che prendono di mira gruppi vulnerabili, maggiormente a rischio di subire danni legati al gioco d’azzardo, inclusi coloro che hanno già scelto di autoescludersi.

Nel video, Foster dimostra quanto sia facile accedere a questi siti illegali, mostrando come una semplice ricerca su Google esponga gli utenti a portali illeciti che appaiono legittimi.

“Aumentare le tasse sulle aziende di scommesse responsabili e regolamentate non genererà maggiori entrate per il Tesoro,” sostiene il BGC. “Al contrario, spingerà più clienti verso il mercato nero, dove non ci sono tutele, né investimenti nello sport, né contributi alle finanze pubbliche.”

In effetti, dati precedenti del BGC stimano che il 28% degli scommettitori potrebbe rivolgersi al mercato illegale se le tasse venissero aumentate.

Si stima che l’attività del mercato nero possa già costare al governo 335 milioni di sterline (451 milioni di dollari) in mancate entrate nell’arco di cinque anni. Al contrario, l’industria delle scommesse regolamentata contribuisce con 6,8 miliardi di sterline (9,2 miliardi di dollari) in valore aggiunto lordo, 4 miliardi in tasse, e sostiene 109.000 posti di lavoro in tutto il Paese.

Il BGC invita i decisori politici a riconoscere i pericoli di spingere i giocatori verso siti di gioco d’azzardo non autorizzati e pericolosi, e a sensibilizzare l’opinione pubblica su cosa cercare per evitare questi portali.

“Se si sbaglia l’equilibrio tra tasse e regolamentazione, si dà un vantaggio competitivo al mercato nero, dove gli operatori non pagano tasse, non contribuiscono allo sport britannico e non offrono protezioni per un gioco più sicuro,” ha dichiarato la CEO del BGC, Grainne Hurst. “Il mercato nero sta crescendo e prende di mira attivamente i clienti del Regno Unito. Qualsiasi aumento delle tasse, che si tratti di scommesse o giochi, rende quell’offerta più attraente e mette più giocatori a rischio.”

PressGiochi