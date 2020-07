Regno Unito. Fitzdares rivoluziona il mondo delle scommesse sportive con una nuova app

Fitzdares ha lanciat il primo servizio di consigli sulle scommesse al mondo tramite le note vocali di Whatsapp. Soprannominato WhatSport, il servizio “primo nel suo genere” offrirà “aggiornamenti” tramite esclusive note vocali di WhatsApp registrate da famosi nomi televisivi: John Motson per il calcio, Cornelius Lysaght per le corse e Sir Geoffrey Boycott per il cricket. Fitzdares utilizza già la messaggistica istantanea di WhatsApp per offrire comunicazioni one-to-one con i clienti come alternativa ai social media come Twitter, Facebook e YouTube. I membri che optano per il nuovo servizio WhatSport riceveranno note vocali della durata massima di un paio di minuti che offrono commenti e approfondimenti sulle prossime partite e sugli incontri di gara.

Il CEO di Fitzdares, William Woodhams, ha dichiarato: “Vuoi sapere cosa cercare nella prossima finale di FA Cup? Motty ti ha coperto. Alla ricerca di un cavallo per tornare a Glorious Goodwood? Cornelius è il tuo uomo. Non sei sicuro di chi ritieni che l’Inghilterra dovrebbe scegliere il migliore dei Windies nel decisore del test? Te lo dice Sir Geoffrey. In Fitzdares, ci impegniamo a fare le cose in modo diverso per i nostri membri e pensiamo che i social media abbiano raggiunto un punto di saturazione in termini di mercato per l’opinione. WhatsApp crea un ambiente molto più intimo e siamo sicuri che i nostri membri apprezzeranno il tocco personale di ascoltare direttamente da alcune delle voci più preziose dello sport tramite i loro smartphone. C’è chiaramente molto amore e apprezzamento per le voci dei nostri esperti. I commentatori più esperti del gioco ora possono utilizzare la nostra piattaforma per aprire nuove basi tecnologiche”.

