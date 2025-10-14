Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo

14 Ottobre 2025 - 11:38
La società Evoke, proprietaria del marchio storico William Hill, sta valutando la chiusura di fino a 200 punti vendita nel Regno Unito qualora il governo introduca un aumento delle imposte sul gioco d’azzardo nella prossima legge di bilancio autunnale, attesa per il 26 novembre.
L’avvertimento di Evoke segue di pochi giorni quello di Entain, il gruppo che controlla Ladbrokes e Coral, secondo cui un ulteriore incremento delle tasse potrebbe costringere molte aziende del settore a spostare gli investimenti all’estero.
Il governo britannico sta valutando una riforma complessiva della tassazione del gioco d’azzardo, con l’obiettivo dichiarato di semplificare le aliquote applicate alle varie tipologie di scommesse, ma gli operatori temono che la revisione finisca per innalzare il carico fiscale complessivo.
Un portavoce del Tesoro ha affermato che la consultazione in corso “non mira ad aumentare o ridurre le imposte”, ma a uniformare la regolamentazione delle scommesse online con altre forme di gioco digitale, “riducendo la burocrazia e mantenendo aperto il dialogo con il settore”.
L’ex primo ministro Gordon Brown è intervenuto nel dibattito lo scorso agosto, ricordando che, escludendo la Lotteria Nazionale, l’industria britannica del gioco ha generato nel 2024 11,5 miliardi di sterline di ricavi, pagando tuttavia solo 2,5 miliardi in tasse. Secondo Brown, una tassazione più equa potrebbe garantire fino a 3 miliardi di sterline aggiuntive alle casse pubbliche.
Un’analisi dell’Institute for Public Policy Research (IPPR) stima che una riforma delle imposte sul gioco potrebbe produrre 3,2 miliardi di sterline di nuove entrate e contribuire a ridurre la povertà infantile per circa 500.000 minori.
PressGiochi
Fonte immagine: https://it.depositphotos.com