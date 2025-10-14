Newsletter

14 Ottobre 2025 - 11:38

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo

La società Evoke, proprietaria del marchio storico William Hill, sta valutando la chiusura di fino a 200 punti vendita nel Regno Unito qualora il governo introduca un aumento delle imposte

14 Ottobre 2025

Share the post "Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo"

Stampa pagina

La società Evoke, proprietaria del marchio storico William Hill, sta valutando la chiusura di fino a 200 punti vendita nel Regno Unito qualora il governo introduca un aumento delle imposte sul gioco d’azzardo nella prossima legge di bilancio autunnale, attesa per il 26 novembre.

L’avvertimento di Evoke segue di pochi giorni quello di Entain, il gruppo che controlla Ladbrokes e Coral, secondo cui un ulteriore incremento delle tasse potrebbe costringere molte aziende del settore a spostare gli investimenti all’estero.

Il governo britannico sta valutando una riforma complessiva della tassazione del gioco d’azzardo, con l’obiettivo dichiarato di semplificare le aliquote applicate alle varie tipologie di scommesse, ma gli operatori temono che la revisione finisca per innalzare il carico fiscale complessivo.

Un portavoce del Tesoro ha affermato che la consultazione in corso “non mira ad aumentare o ridurre le imposte”, ma a uniformare la regolamentazione delle scommesse online con altre forme di gioco digitale, “riducendo la burocrazia e mantenendo aperto il dialogo con il settore”.

L’ex primo ministro Gordon Brown è intervenuto nel dibattito lo scorso agosto, ricordando che, escludendo la Lotteria Nazionale, l’industria britannica del gioco ha generato nel 2024 11,5 miliardi di sterline di ricavi, pagando tuttavia solo 2,5 miliardi in tasse. Secondo Brown, una tassazione più equa potrebbe garantire fino a 3 miliardi di sterline aggiuntive alle casse pubbliche.

Un’analisi dell’Institute for Public Policy Research (IPPR) stima che una riforma delle imposte sul gioco potrebbe produrre 3,2 miliardi di sterline di nuove entrate e contribuire a ridurre la povertà infantile per circa 500.000 minori.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

Indonesia, continua contrasto al gioco illegale: chiusi oltre 27.000 conti bancari collegati al gioco online

Risoluzione Assemblea del Consiglio d’Europa: “Gli Stati membri devono monitorare il ruolo della pubblicità nello sport, anche relativa al settore del gioco d’azzardo”

Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo

Kalshi si espande in 140 paesi e punta a globalizzare i mercati predittivi

ADM, Taranto: sequestrati 22 apparecchi da gioco, segnalati cinque responsabili

Rilix arriva al Social Immersive Entertainment (SIE) Expo con esperienze VR autonome e ad alto impatto

G2E Las Vegas: il nostro best in show

KingMidas Games e SpinOro annunciano una partnership strategica per espandere la presenza globale

Stati Uniti, dal 1° gennaio 2026 la California mette al bando i casinò sweepstakes

Svizzera: la Polizia Cantonale sequestra otto apparecchi da gioco, 8 denunciati

Lotteria Italia 2025: elenco dei biglietti vincenti dei premi giornalieri abbinati a “Affari Tuoi”

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 30 del 18-20 ottobre 2025

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy