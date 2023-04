Regno Unito. Entain e Flutter commentano il White Paper sul gioco d’azzardo

L’industria delle scommesse e dei giochi del Regno Unito sta commentando i risultati del Libro bianco di revisione del Gambling Act, dopo aver atteso per oltre due anni il riordino del governo sul futuro normativo del settore.

Tra le aziende che hanno deciso di intervenire sulle novità del decisore politico, oltre a Better Collective, Entain e Flutter hanno accolto con favore il Libro bianco in quanto fornisce chiarezza affinché le scommesse britanniche possano svilupparsi.

A ottobre, Jette Nygaard-Anderson, CEO di Entain, aveva predetto che il “governo pro-industria” avrebbe introdotto una “regolamentazione equilibrata e proporzionata” delle scommesse rispetto alla libertà di scelta dei singoli consumatori.

Commentando le rivelazioni di ieri, il CEO ha dichiarato: “La UK Gambling Act Review è un passo importante verso un solido quadro normativo adatto all’era digitale e crea condizioni di parità per tutti gli operatori.

Accogliamo con favore la chiarezza che porterà all’industria e ai clienti. In qualità di leader del settore in materia di protezione dei giocatori, abbiamo già implementato una gamma completa di azioni per proteggere i nostri clienti.

Siamo inoltre estremamente orgogliosi di aver guidato il settore nel 2019 accettando volontariamente di aumentare le nostre donazioni di prelievo all’1% delle nostre entrate lorde di gioco nel Regno Unito.

In qualità di azienda globale e diversificata che opera in oltre 40 territori in tutto il mondo, tutti regolamentati, siamo fermamente a favore di una regolamentazione che preservi il mercato per la stragrande maggioranza dei clienti che amano le scommesse e i giochi ricreativi, mentre garantiamo una protezione adeguata a tutti i giocatori”.

Flutter Entertainment –

Nella sua risposta alla notizia, Flutter ha descritto la revisione come “un cambiamento importante e necessario” cementando gli standard e il gioco d’azzardo responsabile, sottolineando al contempo il proprio record sulla protezione dei giocatori e sui contributi volontari RET. Il gruppo ha aggiunto, tuttavia, che i suoi sforzi per assumere un “ruolo di leadership” nella responsabilità del settore hanno visto la rimozione di 150 milioni di sterline di entrate dalla sua attività nel Regno Unito. Guardando al futuro, la società FTSE100 – i cui azionisti hanno approvato una quotazione negli Stati Uniti, con la sua unità FanDuel in Nord America che lo scorso anno si è rivelata il principale motore di crescita – prevede un impatto sui ricavi lordi incrementali compresi tra £ 50 milioni e £ 100 milioni come “visione migliore ‘.

“Accogliamo con favore la pubblicazione del Libro bianco, che segna un momento significativo per il settore del gioco d’azzardo nel Regno Unito”, ha osservato l’AD Peter Jackson.

“Sebbene dovremo rivedere i dettagli delle proposte, riteniamo che un cambiamento proattivo porterà a un futuro migliore per il nostro settore. Pertanto, negli ultimi anni abbiamo introdotto controlli sul gioco d’azzardo più sicuri tramite la nostra strategia ‘Gioca bene'”, inclusa l’impostazione di limiti di deposito obbligatori per i clienti di età inferiore ai 25 anni, la riduzione dei limiti di puntata delle slot online a £ 10 per giro e investimenti nelle nostre capacità operative di gioco d’azzardo più sicure. Continueremo a impegnarci in modo costruttivo con il governo e la Commissione per il gioco d’azzardo come parte di eventuali successivi processi di consultazione del settore, con l’obiettivo di fornire supporto alla minoranza a rischio di danno da gioco senza interferire in modo sproporzionato con il divertimento della stragrande maggioranza”.

La valutazione fiscale di Flutter sul futuro del gioco d’azzardo nel Regno Unito prevede che non ci sarà “nessun impatto incrementale” nel 2023, poiché le riforme del Libro bianco non avranno luogo fino al 2024.

PressGiochi